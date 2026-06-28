Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici.

Tom prilikom Vučić je otkrio da u martu kreće služenje veoma kratkog vojnog roka.

Predsednik Srbije ističe da je naša vojska sve snažnija, a biće još jača kad krene vojni rok.

- Naša vojska je sve snažnija, a tek ćemo biti snažni kada krene vojni rok. U martu krećemo, pre toga će krenuti birokratske procedure, a od marta počinje služenje kratkog vojnog roka. Doneće mnogo dobra svim muškarcima i mnogim devojkama, mnogo ozbiljnosti i odgovornosti - rekao je predsednik.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.