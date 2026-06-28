Predsednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević je uhapšen je 2001. godine u Beogradu, nakon čega je pritvoren u Centralnom zatvoru. Na Vidovdan 2001. godine Milošević je izručen Haškom tribunalu.

Milošević je helikopterom iz Beograda transportovan do američke vojne baze "Igl" ("Orao") u Tuzli, gde je čekao vojni avion koji ga je prevezao u Hag.

U ime Haškog tužilaštva u Beogradu ga je preuzeo haški istražitelj Kevin Kertis , koji je s njim leteo u helikopteru do Tuzle i u avionu do Haga.

Na snimku koji je relativno skoro isplivao u javnost vidi se predsednik SRJ u čekaonici američke vojne baze u Tuzli.

Milošević, u odelu i beloj košulji, ulazi u prostoriju u pratnji nekoliko osoba u maskirnim vojnim uniformama. Bivši predsednik SRJ je nekoliko trenutaka sedeo, potom mirno šetao po prostoriji sa rukama iz leđa, a u jednom trenutku je sa prisutnima počeo da razgovara na engleskom.

Dok je šetao upitao je jednog muškarca koji je sedeo za stolom da li piše knjigu, na šta je dobio odrečan odgovor.

Milošević je potom seo pored Kertisa, koji ga je ponudio cigaretom.

- Sačekaću kafu - odgovorio mu je predsednik SRJ, na šta mu je tužilac rekao da će avion možda stići pre kafe.

- Ne mogu da verujem da nema kafe - rekao je Milošević sa osmehom na licu.

Nakon što mu je rečeno da kafa ipak neće stići, bivši predsednik SRJ je zatražio cigaretu koju mu je pripalio jedan vojnik.

U sledećem kadru Milošević sedi za stolom, i pita prisutne da li je tu dozvoljeno pušenje, na šta je dobio odrečan odgovor.

- Doktor nam je dostupan u svakom trenutku. Ako vam treba voda naći ćemo vodu - rekao je jedan vojnik koji je stajao ispred njega.

- Ako idemo bolje je da ne pijemo vodu - odgovorio je Milošević, na šta su se prisutni nasmejali.

Nakon nekoliko minuta u prostoriju su donete flašice sa vodom, koje je Milošević iskoristio da opere ruke, a potom se umio i obrisao peškirom.

- Da li želite da ih ponesete za usput - zapitao je Kertis Miloševića pružajući mu peškir, na šta je predsednik Jugoslavije uzeo jedan i uredno ga savio.

U sledećem kadru Milošević sedi za stolom, sa ležerno zavrnutim rukavima bele košulje. Ispred njega je flašica sa vodom i lekovi, koje pregledaju američki vojnici.

- Da li su ovo lekovi za visoki pritisak? Imate li nekih drugih - pitao je jedan službenik bivšeg predsednika SRJ.

- Ovaj je drugi. Ovo su beta-blokatori. A ovo je nitroglicerin, za svaki slučaj - rekao je Milošević, i potom odrečno odgovorio na pitanja vojnika da li je ikada koristio nitroglicerin.

- A ovo je žvaka - rekao je on šaljivo pokazujući na još jednu kutijicu, da bi zatim dodao:

- Večeras ću uzeti pola ovog leka. A ovo je za smanjivanje pritiska. Da malo proširim arterije. Mogu li da vam pročitam šta piše tu - upitao je predsednik jednog vojnika koji se trudio da protumači šta piše na kutijici sa lekovima.

- To vam je pet miligrama silozofrila, i 12.5 miligrama hidro-hlorodijazepama - rekao je bivši predsednik SRJ.

- Da li morate da snimate sve ovo - zapitao je snimatelja, koji je odgovorio potvrdno.

Snimak se prekida Miloševićevim izlaskom iz čekaonice, nakon što je stigao avion. Zanimljivo je videti kako je stoički bivši predsednik SRJ podneo izručenje u Haški tribunal. Sve vreme se ležerno, ali i pristojno, obraćao prisutnim vojnicima, sa kojima se više puta šalio, i nije imao prohteve kakve bi ličnosti njegovog kalibra obično imale.