Hajde što bezobrazno lažu, to se od ovih blokadera ionako očekuje. Ali da umanje stvarnu cifru šest puta, pa malo je mnogo?!

Na skupu koji je juče održan na platou ispred Narodne skupštine Srbije, u organizaciji Pokreta za narod i državu, prisutno je bilo oko 207.000 građana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ali šta zna srpska policija - blokaderi su pametniji i bolje broje. Daće Bog da ne broje isto i svoje glasove na izborima...

Inače, Arhiv javnih skupova broj ljudi na javnim skupovima određuje na osnovu dostupnih slika i video snimaka pojedinačnim brojenjem i uz pomoć besplatnog softvera, čak i kada je reč o skupovima od više desetina hiljada ljudi.

- Troje nas je u timu, ne postoje ljudi koji se bave statistikom i verovatnoćom, ali to nije ni potrebno. Sve što je potrebno da bi radili ovaj posao je da umete da brojite. To je jedina veština koja je potrebna za to. Verujem da većina ljudi koji ovo gledaju umeju da broje i za to ne treba softver. Ja često kažem da mi većinu protesta, zapravo, koje smo izbrojali, jedini softver koji smo koristili je Paint. Da u njemu na fotografiji obeležite glave koje ste izbrojali, da ih ne bih brojao ponovo i lupate recke sa strane na svakih sto ljudi. Ne treba ništa složenije od toga. Koristimo ovaj softver, kad su veliki skupovi, da nam olakša brojanje, da se ne pogubimo i dekoncentrišemo, ali softver je potpuno mistifikacija u celoj ovoj priči - rekli su oni za "Juronjuz".