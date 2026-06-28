Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, a nastavak prikaza je bio na Pasuljanskim livadama.
Nakon prikaza na Pasuljanskim livadama Vučić je rekao da se u regionu niko ne raduje kada vidi našu vojsku i njeno jačanje.
- Ne postoji niko ko bi se radovao našoj snazi, samo naši građani i naš narod. I nikada se neće radovati. Radovali bi se da mi pripadamo njijovim savezima, mi samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju, i sve smo sposobniji da to radimo na visokokvalitetan način - rekao je predsednik Vučić.
Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.
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