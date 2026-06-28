Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, a nastavak prikaza je bio na Pasuljanskim livadama.

Nakon prikaza na Pasuljanskim livadama Vučić je rekao da se u regionu niko ne raduje kada vidi našu vojsku i njeno jačanje.