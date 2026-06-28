Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, a nastavak prikaza je bio na Pasuljanskim livadama.

Nakon prikaza na Pasuljanskim livadama Vučić je istakao da samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju i sve smo sposobniji da to radimo na sve bolji način.

- Sve ovo je na značajno višem nivou nego ranije. Mogli ste da vidite kako Lanius-X ulazi u prostoiju i goni metu. Videli ste vozila "Miloš mali", nove granate, rakete, tenkove i verujem da su ljudi zadovoljni. Još ćemo da radimo i osnažujemo našu vojsku. Uskoro ćemo imati posebne jedinice, više žena i mladih i onih koji ne moraju da budu preterano fizički sposobni, ali obučeni da upravljaju dronovima i bespilotnim vozilima. Pokazali smo vojnu moć - rekao je predsednik Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.