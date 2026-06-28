Komanda Oružanih snaga Ukrajine angažovala je u Harkovskoj oblasti plaćenike koji govore španski, ali je deo njih dezertirao, saopštili su za RIA Novosti izvori iz bezbednosnih snaga.

"Pokušavajući da zadrži Petro-Ivanovku, protivnik je na ovom delu fronta angažovao grupu plaćenika", rekao je sagovornik agencije.

Prema podacima radio-presretanja, pojedini strani borci odbili su da izvrše postavljene zadatke i samovoljno napustili jedinicu.

Kako piše ruska agencija, ranije su plaćenici navodno priznavali da komanda Oružanih snaga Ukrajine loše koordinira njihove aktivnosti, kao i da su šanse za preživljavanje male, jer se intenzitet borbi ne može uporediti sa onim na koji su navikli u Avganistanu i na Bliskom istoku.

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