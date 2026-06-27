Nemačka i francuska policija odgovorile su na sumnje koje su se nedavno proširile društvenim mrežama šokantnim tvrdnjama da se deca prodaju i na popularnoj aplikaciji za prodaju polovnih predmeta. Reč je o Vintedu, mobilnoj aplikaciji gde se uglavnom prodaje ili kupuje polovna odeća, zajedno sa drugim proizvodima poput cipela, igračaka, knjiga ili video igara.

Aplikacija postoji već dugi niz godina, a počela je da radi još 2008. godine u Litvaniji. Nakon što je doživela uspeh, iz godine u godinu je širila tržište širom Evrope, pa je danas dostupna u 26 zemalja.

Međutim, nedavno su na društvenim mrežama počeli da se dele video snimci uznemirenih korisnika koji izražavaju zabrinutost zbog određenih oglasa objavljenih na Vintedu. Neki od objavljenih predmeta imaju lude cene u hiljadama evra, a većina njih su lutke ili plišane igračke. Korisnici su počeli da prijavljuju sadržaj korisničkoj službi jer sumnjaju da je u pitanju skrivena trgovina decom ili kućnim ljubimcima.

Sumnjivi oglasi

Na prvi pogled, rekli bismo da snimci ekrana koji se šire Instagramom i TikTokom izgledaju sasvim normalno – neko je upravo postavio plišane igračke svog deteta koje je prerastao. I to je zapravo i očekivano za aplikaciju koja služi upravo preprodaji polovnih proizvoda koji su u dobrom stanju.

Međutim, ako se bolje pogledaju takvi oglasi, primećuje se sledeće: fotografija prikazuje smeđeg plišanog medvedića, uobičajenu dečju igračku, čija se cena kreće desetinama hiljada evra, a u opisu piše „novorođenče, u dobrom stanju, 44 centimetra, kontaktirajte nas za više informacija“ ili, još uznemirujuće: „mali, zdrav plišani medvedić, 134 centimetra“.

Hiljade takvih primera se nagomilalo, posebno u Nemačkoj i Francuskoj, dok su se Britanci prošle godine suočili sa optužbama za korišćenje p***grafije putem aplikacije. Korisnici dele sadržaj na svojim profilima, pozivajući druge korisnike da prijave takve oglase.

Policija se uključila

Medijska kuća Europe 1 potvrdila je da francuska policija već istražuje slučaj, a vlasti su prosledile objave nacionalnom centru za prijavljivanje ilegalnog sadržaja na internetu. Nemačka policija je takođe preduzela akciju, a policija iz Hesena, savezne države u Nemačkoj, objavila je na svom kanalu: „Prema trenutnim nalazima, postoje jake indicije da se radi o lažnim oglasima. Istražujemo prijave kako bismo isključili bilo kakvu opasnost ili zločin.“

Policija Dortmunda je takođe označena u Instagram objavi koja sadrži video snimak takvih Vintidovih oglasa, pa su i oni pokrenuli istragu. Iako stvar shvataju ozbiljno, prvenstveno istražuju da li je zaista počinjen zločin, a u međuvremenu su upozorili da se takvi linkovi i video zapisi ne dele bez provere njihove autentičnosti.

„Molimo vas da ne učestvujete u spekulacijama“, rekli su.

Ovo se posebno odnosi na snimke ekrana koji se šire bez linka do oglasa, bez potpunog opisa, bez profila prodavca i bez ikakve zvanične verifikacije.

"Nema dokaza"

Trenutno nema čvrstih dokaza ili dokaza da se nešto tako užasno kao što je trgovina decom na Vintedu zaista dešava. Austrijski veb-sajt za proveru činjenica Mimikama kaže da je malo verovatno da bi „kriminalne organizacije postavile oglas na veliku platformu za polovnu robu, jer bi to bilo izuzetno rizično“. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se ove digitalne usluge „mogu zloupotrebiti za pokretanje kontakata, izvršenje prevare ili tajne komunikacije“.

„Nismo pronašli nijedan autentičan, trenutno proverljiv Vintedov oglas koji nudi dete na prodaju. Nijedan. Ono što smo videli bili su snimci ekrana video zapisa i objava, snimci ekrana – uglavnom nedavno otpremljeni, često sa idejom da budu prevedeni putem Gugl prevodioca i uvek sa istim temama“, zaključili su u svom istraživanju.

Vinted odgovara

Iako još nisu objavili zvaničnu izjavu, Vinted se ukratko osvrnuo na problem u komentarima ispod jednog od svojih Instagram videa, kada ih je korisnik pitao: „Dakle, vi takođe prodajete decu? Gde je vaša izjava o tome?“

Odgovorili su: „Svesni smo stalnih glasina o ovim oglasima i želimo da podelimo činjenice. Nakon temeljne istrage, nismo pronašli dokaze koji ih povezuju sa bilo kakvom kriminalnom aktivnošću. Glasine se zasnivaju na nerazumevanju načina na koji naša platforma funkcioniše. Starost prikazana na ovim oglasima odnosi se na starosnu grupu kojoj je igračka namenjena – slično starosnoj oznaki na pakovanju igračke – a ne na dete. Ovo polje se koristi u svim našim kategorijama, ne samo za odeću. Ako vidite oglas zbog kojeg ste zaista zabrinuti, prijavite ga kako bi ga naš tim za bezbednost mogao pregledati. Hvala vam što nam pomažete da Vinted bude bezbedan.“

Ovo nije prvi put

U prošlosti je bilo sličnih slučajeva gde su onlajn tržišta optužena za dozvoljavanje kriminalnih ili ilegalnih oglasa. Na primer, Wayfair, onlajn tržište za nameštaj i kućni dekor, bilo je meta pre šest godina nakon što su korisnici društvenih medija tvrdili da su oglasi za skupi nameštaj sa ženskim imenima povezani sa navodnom kriminalnom aktivnošću. Istraga je zaključila da su ove tvrdnje neosnovane.