Srećko Matić iz Dojče Velea otkrio da su blokaderske horde uništile šansu Srbije da zaradi ogromne novce od rudarenja litijuma, dok se u EU - uveliko kopa.

Njegove reči preneo je N1:

"​Što se tiče samog litijuma, u Nemačkoj postoji nekoliko projekata ili planiranih projekata iskopavanja, znači od klasičnog rudarenja pa sve do ovih modernijih zelenijih pristupa, na primer eksploatacije litijuma iz termalnih voda u bazenu reke Rajne, postoje projekti u Češkoj i u nekim drugim zemljama."