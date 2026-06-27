OVAN

POSAO: Odnos prema poslu je ambivalentan. Odlično se slažete sa kolegama, prilično ste vredni i ambiciozni. Sa druge strane nezadovoljni ste rezultatom rada koji je ispod očekivanja.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i gledate srcem. Idealizovali ste partnerku i vezu, ali toga niste svesni. Najbitnije je da vam je lepo i da se želite da veza ostane nepromenjena.

ZDRAVLJE: Osećate se sasvim solidno. Jedini problem je umor. Prilično se trošite na poslu tako da su posledice neminovne. Odmor i spavanje vam pomažu da se revitalizujetE.

BIK

POSAO: Forsirate razvoj saradnje sa inostranim saradnicima. Imate utisak da bi mogla biti uspešna i finansijski isplativa. Problem je što druga strana ne deli vaše oduševljenje.

LJUBAV: Emotivno ste zainteresovani, ali u isto vreme neopušteni. Pokušavate da ostvarite redovnu komunikaciju sa simpatijom, ali vam ne ide. Pokušajte da se opustite.

ZDRAVLJE: Bubrezi i bešika su osetljivi. Idete često u toalet. Mislite da će simptomi sami proći, ali neće. Bilo bi dobro da se što pre aktivirate u cilju regulisanja simptoma bolesti.

BLIZANCI

POSAO: Na poslu vas čeka zastoj. Kako je nepovoljan period odavno u toku prilično ste obeshrabreni i bez samopouzdanja. Dobijate pomoć i podršku na poslu sa više instance.

LJUBAV: Komunikativni ste i prijateljski nastrojeni. Partner želi da mu se posvetite u potpunsoti, a ne da vreme trošite na prijatelje. Ne nameravate da mu izađete u susret.

ZDRAVLJE: Osećate nedostatak energije. Potrebno vam je opuštanje i odmor. Problemi na poslu su vas previše stisli tako da imate problem da se opustite i odmorite.

RAK

POSAO: Prilično ste kreativni i razmišljate kojim putem da krenete kada je posao u pitanju. Imate više interesoanja, ideja i niste sigurni koja je ideja najbolja. Zabrinuti ste zbog finansija.

LJUBAV: Emocije su vam žestoko proradile. Otvoreni ste, spremni na sve samo da budete i dalje u vezi sa voljenom osobom. Partner ne deli vaše oduševljenje što vas prilično pogađa.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je prilično osetljiv. Bilo bi dobro da obratite pažnju na ishranu, jer vam neke namirnice smetaju i mogu izazvati probleme sa stomakom.

LAV

POSAO: Navikli ste da se poslovne obaveze realizuju po planu. Sada kasnite sa realizacijom istih i to vas brine. Plašite se da bi ovo kašnjenje moglo da prouzrokuje poslovne teškoće.

LJUBAV: Smeta vam status slobodne osobe. Imate želju da se nekome posvetite i da vas neko voli. Uprkos novim poznanstvima nijedna osoba ne uspeva da vas zainteresuje.

ZDRAVLJE: Zglobovi su prilično osetljivi. Moguća je reuma, bolovi, oslabljena pokretljivost. Teško vam je da se pokrenete tako da izbegavate bilo kakav napor.

DEVICA

POSAO: Pokušavate da uspostavite saradnju sa nadređenom osobom, ali vam ne ide od ruke. Oboje ste prilično tvrdoglavi i ne uspevate da nađete odgovarajuće kompromisno rešenje.

LJUBAV: Emotivno ste prazni. Ne osećate potrebu za druženjem. Navikli ste na samoću. Ne pada vam na pamet da se pokrenete i poboljšate svoj socijalni i emotivni život.

ZDRAVLJE: Mogući su hronični problemi vezani za cirkulaciju, pritisak i srce. U slučaju bilo kakvih simptoma neophodno je da odmah reagujete i da se obratite za pomoć lekaru.

VAGA

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Posao je stabilan, dugoročan. Niste pod pritiskom što vam je jako bitno nego radite u opuštenoj atmosferi. Zadovoljni ste finansijama.

LJUBAV: Prilično ste tvrdoglavi i terate inat partneru. On vidi šta radite, ali ne reaguje. Ne razmišljate da i on ima granicu strpljenja nakon koje nema povratka, a vi joj se približavate.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. U slučaju da ste pod terapijom redovno je koristite i držite potencijalne probleme pod kontrolom. Prilično ste opušteni jer nema razloga za brigu.

ŠKORPIJA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Posla ima jako malo što automatski utiče na slabije finansije. Nedostaje vam osećaj sigurnosti koju vam pruža novac kada ga imate.

LJUBAV: Zaljubljeni ste. Vaše emocije su intenzivne, duboke i postojane. U potpunoste ste posvećeni partneru. Ljubav vam je uzvraćena. Veza pozitivno utiče na vaše samopouzdanje.

ZDRAVLJE: Klonuli ste fizički i psihološki. Svesni ste da niste u kondiciji i da je za vaše zdravlje bolje da se aktivirate, ali nemate snage. Obećavate sebi da ćete se uskoro pokrenuti.

STRELAC

POSAO: Nezadovoljni ste finansijskom situacijom i rešeni da uzmete stvar u svoje ruke. Započinjete potragu za informacijama o tome šta vam sve treba za uzimanje kredita.

LJUBAV: U vezi ste koja je izgubila čar. Druga strana vas više ne privlači niti emotivno niti seksualno. Imate utisak da je veza došla do kraja i da i partner ima slično mišljenje.

ZDRAVLJE: Genitalije kod žena su osetljive, a kod muškaraca urogenitalni trakt. Ukoliko ste ženskog roda pravo je vreme za zakazivanje redovne godišnje kontrole kod ginekologa.

JARAC

POSAO: Maksimalno ste ambiciozni, odgovorni i detaljni. U potpunosti ste posvećeni poslovnim planovima, vodite računa o svakoj sitnici i sve držite pod kontrolom.

LJUBAV: Brak je u ozbiljnoj krizi. Partner ne pokazuje nikakvo interesovanje za vas niti želju da se bračni odnosi poprave. Boli vas kada vidite u šta se velika ljubav pretvorila.

ZDRAVLJE: Totalno ste nezainteresovani za sopstveno zdravlje. Imunitet je u ozbiljnom padu, a vi ništa ne radite po pitanju poboljšanja zdravlja. Priličnoste neraspoloženi.

VODOLIJA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu i odlučujete se na drastičan potez. Dajete otkaz jer imate utisak da na sadašnjem poslu niti možete da napredujete niti ste zadovoljni.

LJUBAV: Nezadovoljni ste brakom. Imate utisak da partnera zanimaju isključivo finansije, a da mu vi niste ni na pameti. Uzdržavate se od komentara u nadi da je u pitanju prolazna faza.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je prilično osetljiv. Određena hrana vam smeta pa odlučujete da je izbacite iz ishrane. Započinjete dijetu izbacivanjem namirnica koje smatrate štetnim.

RIBE

POSAO: Prilično ste samouvereni i mislite da možete da postinete sve što poželite. Jako ste nestrpljivi i priželjkujete da rezultati zalaganja budu vidljivi odmah, ali to nije moguće.

LJUBAV: Emotivno ste nesigurni. Pitate se da li vas je partner greškom izabrao i očekujete da vas ostavi. Potrebno je da radite na samopouzdanju ako želite da vaša veza opstane.

ZDRAVLJE: Mogući su poznati problemi sa srcem, nervima ili pritiskom. Neke probleme možete da izbegnete uz pomoć zdrave ishrane i ako sebi obezbedite vreme za od