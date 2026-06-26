Predsednik Srbije je nakon otvaranja deonice prisustvovao skupu u selu Oplanići, gde se susreo i sa građanima koji su sa Kosova i Metohije krenuli peške kako bi u Beograd stigli na skup koji se organizuje u subotu, 27. juna.

Tom prilikom grupa mladića sa Kosmeta je predsedniku darovala ikonu Svetog cara Lazara.

- Želim da se zahvalim našim ljudima sa KiM. Hvala im na svemu što čine za našu državu. Znamo šta je Srbija, znamo koje su naše svetinje i čuvaćemo ih, kao i ugled naše zemlje. Nećemo nikome da se svetimo, hoćemo da ujedinjeni gradimo budućnost naše zemlje - rekao je predsednik Srbije.