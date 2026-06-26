Više desetina dronova je na beogradskom nebu iznad platoa Doma Narodne Skupštine "ispisalo" poruku sa nazivom skupa "Srbija moja porodica", datumom održavanja, kao i zastavu Republike Srbije.

Takođe, sliku "Dron show-a" na svom Instagramu je večeras podelio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je, kao i drugi zvaničnici u zemlji, pozvao na sutrašnje okupljanje ispred Narodne Skupštine.

"Dron šou je bio predivan. Vidimo se sutra u 18 časova", napisao je on.

- Godinu i po dana smo prošli kroz teška vremena. I uspeli smo da sačuvamo državu, uspeli smo da ekonomski napredujemo, uspeli smo da obezbedimo bolji životni standard za naše građane. Ali to je tek prvo poluvreme. Mnogo toga je pred nama. Neki su hteli da nam podele porodice, da nam podele društvo, da nam podele zemlju. Nisu u tome uspeli. Naše nije da im se svetimo. Naše je da im pružamo ruku, da ponudimo zajedništvo i ujedinjenje.

- Baš kao što i ovaj predivni dron šou večeras pokazuje, Srbija mora da bude jedna porodica. I zato vas sve pozivam kao jednu veliku i ujedinjenu porodicu da sutra u 18 sati budete na platou ispred Narodne skupštine. Da pobeđujemo zajedno. Da pobeđuje naša Srbija. Hvala vam za ogromnu ljubav i podršku, a mi ćemo da radimo i zajedno sa vama da se izborimo i izgradimo budućnost Srbije - poručio je predsednik putem video objave.

Na sutrašnjem skupu, kako je najavljeno, biće predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije, a građani će tom prilikom moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.

Istovremeno, na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije duga više od 500 metara i široka oko 10 metara. Građane na skupu očekuju brojni sadržaji za sve generacije, od muzičkog programa sa poznatim izvođačima do tehnoloških atrakcija, a najavljeno je da će posetioci imati priliku da vide i humanoidne robote koji će, uz harmoniku, igrati ''Moravac''.

Prema programu, nakon 11 časova biće organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u dečjim predstavama, interaktivnim sadržajima, igraonicama i edukativnim radionicama.

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini, a nešto pre 16 časova počeće koncerti.

Predviđeno je da veliki broj bajkera oko 17 časova krene kroz grad ka Skupštini, a da odmah zatim učesnici skupa ponesu veliku srpsku trobojku gradom ka platou ispred Doma Narodne skupštine.

U 18 časova počinje glavni deo programa, gde će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju "Moravac", a zatim će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.