„Snage Centralne komande SAD udarile su na iranske ciljeve kao odlučan odgovor na jučerašnji napad na komercijalni brod koji je putovao kroz Ormuski moreuz“, citira saopštenje RIA Novosti.

Precizira se da je udar izveo američki avion na iranske objekte za skladištenje raketa i dronova, kao i na obalske radarske položaje.

Prema IRIB-u, eksplozije su se čule u priobalnom gradu Siriku u blizini Ormuskog moreuza.

Rojters, pozivajući se na iranske medije, izvestio je da je granata pogodila pristanište u gradu Siriku. Pres TV, pozivajući se na IRIB, izvestio je da su dve granate pogodile televizijski toranj u blizini iranskog grada.

Novinar Barak Ravid je ranije izvestio da su američke vojne snage napale iranske ciljeve u Ormuskom moreuzu.

Bela kuća je optužila Iran za kršenje primirja u Ormuskom moreuzu.

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