Afera o zvučnom topu dobro isplanirana i još bolje izvedena u cilju "brutalne dehumanizacije" Aleksandra Vučića, dalje podele društva i pojačanog stranog pritiska na Srbiju.

Više javno tužilaštvo je povodom afere "zvučni top" iznelo dokaze da je bila planirana kao deo šire hajke na državu i predsednika Aleksandra Vučića u okviru obojene revolucije.

A kako su iz dana u dan stizali dokazi da je u pitanju samo jedna gnusna laž, polako su počela da stižu priznanja onih koji su ovu gnusotinu plasirali. Tako je na lažovskim medijima svako malo objavljena ova velika istina, da zvučnog topa nije ni bilo.

Lazar Marićević, politikolog i blokader pokazao je da u tu laž o zvučnom topu više ne veruju ni sami blokaderi.

U gostovanju na N1 uživo u emisiji rekao je:

"Sad su osmislili iz tima marketinškog da to sa zvučnim topom odnosno sa tom situacijom ili šta god se tamo desilo da to se sada obrne i da se priča o tome."