Predsednik Srbije je nakon otvaranja deonice prisustvovao skupu u selu Oplanići, gde se susreo i sa građanima koji su sa Kosova i Metohije krenuli peške kako bi u Beograd stigli na skup koji se organizuje danas.

Tom prilikom grupa mladića sa Kosmeta je predsedniku darovala ikonu Svetog cara Lazara.

"Želim da se zahvalim našim ljudima sa KiM. Hvala im na svemu što čine za našu državu. Znamo šta je Srbija, znamo koje su naše svetinje i čuvaćemo ih, kao i ugled naše zemlje. Nećemo nikome da se svetimo, hoćemo da ujedinjeni gradimo budućnost naše zemlje", rekao je predsednik Srbije.