"Ove devojke i momci, ljudi, su prihvatili to da neretko budu prokazani. I oni ne brinu zbog toga. Oni imaju nešto u šta veruju. To je ideal kako Srbija treba da izgleda: možemo bolje, ali nećemo da dozvolimo da nam Srbiju urušite, a verovali ili ne, urušili bi je neverovatnom brzinom", rekao je Vučić u Inđiji, u razgovoru sa građanima koji pešače iz Novog Sada ka Beogradu kako bi učestvovali na skupu 27. juna.

Dodao je da je verovanje u tako nešto pozitivno, u stvari koje treba da se ostvare neuporedivo teže, posebno u eri društvenih mreža. On je izrazio zahvalnost ljudima koji pešače, jer su, kako je istakao, pokazali hrabrost, posvećenost, podršku i ljubav.

"Ja sam im prezahvalan na tome što ne odustaju i što nisu odustali ni kada je atmosfera bila najteža, kao što je to bio slučaj pre godinu i nešto dana. Danas i oni znaju da im je mnogo lakše nego što je bilo pre 15 meseci, a oni su i tada bili tu. Borba svuda, ali nema odustajanja", istakao je predsednik Vučić.

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