Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na reagovanje predsednika Vučića koji je izašao pred demonstrante.

-Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom srušio narativ tajkunskih medija i blokaderskog pokreta kako “mrzi sopstveni narod”, “puca građanima u leđa”, “ne želi dijalog sa neistomišljenicima”... Sve ovo vreme, oni dehumanizuju predsednika, njegovu porodicu i sve nas koji ga podržavamo. Ipak, istina je jasna. Predsednik Vučić nastoji da sve izazove prevaziđe dijalogom i neumorno radi na boljitku naše države. Mi ćemo mu i dalje pomagati na tom putu- napisao je Vučević na Instagramu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante ispred Predsedništva, gde je razgovarao sa njihovim predstavnikom. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.