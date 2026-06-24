Od kada je plasirana fabrikovana lažna priča o "sarajevo safariju" u izjavama i tvrdnjama o dešavanju iste vrti se nekoliko imena - Domagoj Margetić, Edin Subašić, Andrej Nikolaidis i Dragan Bursać....

Domagoj Margetić, koji je inače poznat po širenju laži o Aleksandru Vučiću, jedan je od "kolovođa" ove šarene laže, a drznuo se čak i da demantuje Rojters, koji je prvobitno objavio da je pala laž o "sarajevo safariju". Da podsetimo, oni su pre nekoliko dana objavili da italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.

Iako je autor izmišljotine hrvatski novinar Domagoj Margetić u medijima se spominje i Edin Subašić, bivši obaveštajac Armije BiH koji se navodi kao jedan od najvažnijih sagovornika u priči o takozvanom "Sarajevo safariju".

Subašić se u celom ovom slučaju spominjao kao "navodni svedok" koji je bio u dokumentarnom filmu koji je služio za plasiranje ove laži. U istom je napisano da je on penzionisani oficir i analitičar Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Da podsetimo, sa njime se Margetić ove godine u jednoj svađi. Na predstavljanju knjige Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.

Nije zgoreg da podsetimo baš sada, kada blokaderske laži padaju kao kule od karata, šta je u jednoj od izjava rekao upravo Subašić, u čiju su se izjavu mnogi uzdali.

Iako je bio jedan od glavnih za guranje ove afere, on je imao jasnu poruku i tiče se predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Govoreći o tvrdnjama koje su se pojavile u delu regionalnih medija, Subašić je rekao da nema saznanja koja bi povezivala predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa navodnim događajima iz priče o "Sarajevo safariju".

Na taj način odbacio je spekulacije koje su se u međuvremenu pojavile u pojedinim medijima.

Inače, tu njegovu izjavu "Vučić nije bio deo Sarajevo safarija" objavio je prošle godine i list Danas.

– Znate, Vučić je posljednji čovjek na svijetu kojeg bih ja uzeo u odbranu. Ali, on zaista nije bio dio fenomena safari. On treba odgovarati za druge stvari - rekao je.