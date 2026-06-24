- Bez velikog iznenađenja pročitah još jednu u nizu političkih konstrukcija i neosnovanih optužbi koje je Željko Ivanović izneo tokom svojih sastanaka u Briselu. Tvrdnje da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, na bilo koji način učestvuje, posredno, ili neposredno, u bilo kakvim razgovorima, pregovorima, ili poslovnim aranžmanima, vezanim za vlasničku strukturu kompanije Vijesti, potpuno su neistinite. Posebno zabrinjava praksa da se, bez ijednog dokaza, najteže optužbe iznose pred evropskim institucijama kao da predstavljaju utvrđene činjenice - rekla je Suzana Vasiljević za Kurir.

Ona je dodala da u saopštenju željka Ivanovića nakon satsnaka u Briselu "nema nijednog dokaza, dokumenta, ili verodostojne informacije, koja bi potkrepila njegove tvrdnje".

- Umesto činjenica, ponuđene su političke kvalifikacije, lični stavovi i višegodišnja politička kampanja protiv predsednika Srbije. Nije prvi put da gospodin Ivanović pokušava da sopstvene poslovne i vlasničke sporove predstavi kao pitanje demokratije, evropskih integracija, ili slobode medija. Međutim, privatni poslovni odnosi i eventualne promene u vlasničkim strukturama medijskih kompanija ne mogu se automatski predstavljati kao politička zavera, niti se za njih bez ikakvog osnova može optuživati predsednik druge države. Posebno je indikativno da se svaki potencijalni investitor, ili poslovni aranžman koji se gospodinu Ivanoviću ne dopada unapred proglašava „koruptivnim“, „netransparentnim“, ili „Vučićevim“, bez ikakvog pokušaja da se javnosti ponude dokazi za takve tvrdnje - istakla je savetnica presdednika Srbije za Kurir.

Ona je naglasila da se predsednik Vučić svakodnevno bavi poslovima od značaja za građane Srbije i "nema niti vremena niti interesa da učestvuje u vlasničkim odnosima privatnih medijskih kompanija u Crnoj Gori, ili bilo gde drugde".

- Ostaje nejasno kako neko, ko se predstavlja kao borac za slobodu medija, smatra prihvatljivim da bez ikakvih dokaza optužuje političke neistomišljenike i pokušava da kroz međunarodne institucije vodi lične i poslovne obračune. Umesto širenja teorija zavere i političke propagande po evropskim institucijama, bilo bi korisnije da gospodin Ivanović javnosti predstavi činjenice. Do tada, njegove tvrdnje ostaju ono što jesu - lične političke ocene bez ikakvog činjeničnog uporišta - zaključiča je Suzana Vasiljević.

Željko Ivanović boravi u višednevnoj poseti Briselu, tokom koje se sastao sa poslanikom Evropskog parlamenta Andreasom Šiderom, kojeg je, kako navode VIjesti, upozorio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "preko svojih posrednika u BC Partnersu i Alpac fondu, pokušava da zaobiđe crnogorske zakone i statut kompanije, te praktično preuzme kontrolu nad 51 odsto vlasništva u Vijestima, koje je poslednjih pet godina bilo u posedu United Grupe“.

Ivanović je nakon sastanka s Šiderom saopštio da je taj evropski poslanik poručio da će sa kolegama koje se bave Zapadnim Balkanom hitno razmotriti korake kako bi se Evropski parlament uključio u slučaj koji, prema njegovoj oceni, preti da ugrozi neke od najkredibilnijih i najuticajnijih medija u regionu.