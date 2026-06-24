„Aleksandar Vučić jedini je koji građanima nudi konkretan program za razvoj Srbije“, rekao je on i dodao da bi voleo da ga uporedi sa programom koji bi ponudili blokaderi, ali da tog programa jednostavno nema.

Pavlović je istakao da je laž o korišćenju zvučnog topa marta prošle godine iskorišćena za svirep napad i dehumanizaciju predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.

„Govorili su da je pucao u leđa svom narodu, a u stvari su oni pucali u predsednika Vučića“, rekao je gradonačelnik Pavlović i dodao da je ista laž iskorišćena kao opravdanje za linč niških naprednjaka na ulicama tog grada, šest dana kasnije, 21. marta 2025. godine.

„Umesto njihove mržnje, nasilja i blokada, ponudili smo besplatan prevoz za sve Nišlije i izgradnju novog niškog porodilišta, državnog data centra i gasne elektrane u našem gradu“, saopštio je Dragoslav Pavlović i dodao da je masovan odziv Nišlija za veliki narodni skup 27. juna, najbolji odgovor na politiku mržnje koju su sejali blokaderi.