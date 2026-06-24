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Horoskop za 25. jun po Tarot kartama: Jarac ne sme sve sam, Vaga konačno dobija priznanje
Tarot poručuje: ne donosite ishitrene zaključke, naročito kada emocije preuzmu kontrolu
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