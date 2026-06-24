Naime, on je istakao da rektor Univerziteta u Beogradu radi na formiranju svoje partije koja, kako navodi, ne bi bila lansirana dok ne prođu izbori!

On navodi da je to zbog toga što bi neki građani bili oterani od njega.

- Niko normalan ne misli sada da će mladi ljudi od 20 godina moći da upravljaju zemljom i da donesu spas. A opet, evroatlantski centri moći, zapadni, gledaju Balkan i vide da su sve ovde osvojili, ostala je Srbija i Republika Srpska koja sprečava uazak Bosne i Hercegovine (u EU), da bi zaokružili svoju dominaciju na Balkanu, nas moraju da slome - rekao je Anđelović i dodao:

- Kako mogu da nas slome ako većina građana ne želi njihov geopolitički kurs? Pa tako što bi njihovi propagandisti u Srbiji, njihovi eksponenti, uspeli nekako da prevare većinu građana, da bi nam prodali ono što hoće... da bi onda prepustili nekome vlast, a ne znamo ko su ti ljudi i ko na njih utiče, i za četiri godine da imamo normalne izbore, to ne može! - istakao je i dodao da posle izbora "studentskog pokreta" neće biti!

- Oni koji na leđima "studentskog pokreta" uđu u parlament napraviće neku svoju partiju!

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(24sedam.rs)