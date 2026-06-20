BAČKA PALANKA – U okviru programa Interreg VI-A IPA Hrvatska – Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije i Fond za evropske poslove i razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine iz Republike Srbije sa partnerima Vukovarsko-srijemskom županijom i

Javnom ustanovom Lučka uprava Vukovar iz Republike Hrvatske, realizuju projekat“Intervencije na Dunavu” – I.D.DANUBE.

U okviru projekta je u periodu od 9. do 11. juna 2026. godine izveden trodnevni trening “Edukacija u oblasti intervencija na vodi” za 25 pripadnika specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi iz Republike Srbije.

Trening je obuhvatio teorijsku i praktičnu obuku. Tokom teorijskog dela učesnici su upoznati sa temama “Opasnosti na velikim rekama“ i “CEVNI – znakovi na plovnim putevima“, kao i sa iskustvima i primerima dobre prakse u oblasti intervencija na reci Dunav. U praktičnom delu obuke pripadnici specijalističkih timova su sa šest čamaca realizovali vežbe i praktične zadatke pod stručnim rukovodstvom pripadnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.

Projekat I.D.DANUBE ne samo da osnažuje kapacitete vatrogasno-spasilačkih jedinica, većpodstiče uspostavljanje održive saradnje između relevantnih institucija u cilju zajedničkogupravljanja kriznim situacijama u prekograničnom području. Sledeći koraci u realizaciji projekta uključuju sprovođenje zajedničkih terenskih vežbi prekograničih partnera u prekograničnomn području Hrvatske i Srbije, koje omogućuje praktičnu primenu Akcionog plana razvijenog kroz projekat, a koji će predstavljati svojevrsni vodič za buduće zajedničke intervencije u slučaju vanrednih situacija na reci

Dunav, kao i proveru operativne spremnosti svih učesnika.

Tokom realizacije projekta, Fond za evropske poslove i razvoj Autonomne pokrajine Vojvodineobezbedio je i uručio novu vatrogasnu opremu dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Petrovaradina, Šajkaša, Despotova, Tovariševa i Bođana, doprinoseći jačanju njihovih tehničkih kapaciteta i operativne spremnosti i efikasnijem odgovoru na vanredne događaje. Savremena vatrogasna oprema obuhvatila je zaštitna vatrogasna odela, zaštitne šlemove, opasače sa sekiricom, potkape, vatrogasne čizme, vatrogasne rančeve i motorne testere.

Prekogranično područje između Srbije i Hrvatske suočava se sa potencijalnim problemima vezanim za povećan broj plovila na reci Dunav. Ovi problemi se odnose na nesreće koje uključuju putničke brodove i kruzere, kao i teretni saobraćaj. Postoji bojazan da nema mogućnosti da se brzo i efikasno reaguje na požare, koji mogu ozbiljno da ugroze bezbednost ljudi i životnu sredinu. Pored toga, postoji potreba za brzom evakuacijom putnika i ljudi, kao i efikasnim uklanjanjem zagađenja sa površine Dunava, čime se sprečava opasnost od zagađenja

obale.

Kao velika reka sa gustim saobraćajem, Dunav je izložen svakodnevnim rizicima, koji su dodatno istaknuti statusom reke kao granice između dve zemlje. Imajući u vidu prethodno navedeno, kao i dodatno izloženost klimatskih promena, Dunav — kao jedna od najvažnijih

evropskih reka — zauzima sve važniju ulogu u prekograničnoj saradnji.

Efikasnom prekograničnom saradnjom, bezbednost građana koji žive u prekograničnom području između Hrvatske i Srbije biće značajno povećana. Unapređene operativne snage civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih jedinica obezbediće odgovarajuću brigu za građane u slučaju nesreće na vodi.

Projekat “Intervencije na Dunavu” – I.D.DANUBE (broj projekta HR-RS00034), vrednosti 1.789.074,92 evra, od čega Evropska unija obezbeđuje 1.520.713,67 evra, predstavlja značajnu investiciju u unapređenje spremnosti vatrogasno-spasilačkih snaga, bezbednosti i otpornosti na

katastrofe na reci Dunav.

Implementacija projekta započela je 1. septembra 2024. godine, a planirano je da traje do 28. februara 2027. godine.

*Ovaj članak je sufinansiran od strane Evropske unije. Za njen sadržaj isključivo je odgovoran Fond za evropske poslove i razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine i on nužno ne odražava stavove Evropske unije.