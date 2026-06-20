Podsetimo, tokom poplava u Obrenovcu 2014. godine, širile su se opasne dezinformacije. Lažne vesti koja je kružila javnošću ticale se tvrdnji o više stotina stradalih, o "leševima koji plutaju", kao i navodnog "spaljivanja leševa" u visokim pećima u Lazarevcu.

Ove navode je tada demantovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada bio premijer.

"Gde plivaju ti leševi o kojima neki pričaju?"

Vučić je tada u Obrenovcu istakao da ne razume i da ga je sramota od ljudi koji izmišljaju svašta i žele svojoj zemlji loše.

On je precizirao da je stiglo 635 prijava, da se otišlo na 451 adresu da se te informacije provere i da su sve bile lažne.

"Gde plivaju ti leševi o kojima neki pričaju", zapitao je tada Vučić.

"Koliko neki ljudi mogu da budu bolesni?", zapitao je Vučić i naveo da je poslato 450 ekipa da to provere, da su sve prijave bile lažne i da se gubilo dragoceno vreme i energija.

"Ne spaljujemo leševe u Lazarevcu"

Vučić je potom reagovao i na dezinformacije o "500 mrtvih" i "visokim pećima u Lazarevcu".

"Ko je rekao da ima 500 mrtvih?", zapitao je Vučić tokom obilaska nasipa u Sremskoj Mitrovici, i dodao da su na sličan način na društvenim mrežama plasirane dezinformacije o nekakvim "visokim pećima" u Lazarevcu, koje, inače, ne postoje. Vučić je odbacio navode da se u Lazarevcu spaljuju leševi stradalih u poplavama.

"Mi nemamo visoke peći u Lazarevcu, ali to govori samo da imamo veliki broj ljudi koji ne žele dobro svojoj zemlji. Broj mrtvih je tragično veliki, ali ni blizu onog broja kojima su ti ljudi koji ne žele dobro Srbiji i njenom narodu, iznosili", rekao je tada Vučić.

Vučić je tokom čitavog perioda nakon poplava, dok su trajale rasprave o broju žrtava i nestalih, više puta javno iznosio zvanične brojke.

Nažalost, ovakve lažu služe tome da se rezultati negiraju i stave u drugi plan, te prave nenadoknadivu štetu u smislu dubokih podela društva.

Naravno, za ove dokazane laži, kao i za mnoge druge koje su usledile godinama kasnije nikada se niko nije izvinio.

Najmonstruoznija laž

Ovo je samo jedan od primera montiranih laži koji su se prethodnih godina pojavljivale u svrhu rušenja srpske države.

Podsetimo, jedna od najmonstruoznijih laži došla je iz iz Hrvatske - tzv. Sarajevo safari. Prvo putem hrvatskih, a onda i regionalnih i domaćih antisrpskih medija plasirana je laž da je Vučić organizovao plaćene ture gađanja civila u Sarajevu tokom opsade devedesetih godina. Više o tome možete čitati u našoj odvojenoj vesti.

Afera "zvučni top"

Kako je Alo! ranije preneo, Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se saopštenjem u vezi sa saznanjima u toku predistražnog postupka povodom smrti M. Ž. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Celo saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu možete pročitati OVDE.