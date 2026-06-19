- Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države - navodi VJT.

Ovim povodom se oglasio i narodni poslanik i advokat Vladimir Đukanović i poručio da aferu treba rasvetliti do kraja:

-Kao neko ko je naučen da poštuje pretpostavku nevinosti i da nikada ne uperi prst u nekog dok se ne dokaže da je taj zaista kriv, neću se upuštati u saopštenje VJT u vezi sa indicijama do kojih su došli da je afera “Zvučni top” brižljivo pripremana. Od samog starta mi je jasno bilo da je to najgora manipulacija, ali želeo sam da verujem da među nama ne žive takvi monstrumi koji bi mogli da izmisle tako strašnu laž koja je mogla da dovede do ozbiljnog građanskog sukoba. Eto, možda sam naivan, ali ne želim još uvek da verujem da je to bilo planirano. Naravno, ukoliko se ispostavi da je istina to što VJT u Beogradu navodi, onda bi svi kreatori tog monstruoznog čina morali da budu pohapšeni i osuđeni na višegodišnje robije. Samo zamislite na šta su takvi umovi spremni. Bez trunke stida su želeli građanski rat da izazovu kako bi došli do njihovih političkih ciljeva. Kako god, apelujem na VJT u Beogradu da do kraja rasvetli ovu aferu i da se eventualni počinioci ovog zlodela najhitnije pohapse i prikažu na televiziji kako bismo im zapamtili lica za sva vremena, rekao je Đukanović.