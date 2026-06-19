"Inače, ovo je maketa najbržeg automobila na svetu koji ide brzinom, verovali ili ne, 496km na sat. Pitao sam uvaženu gošću da li je ovo avion ili auto.

Iskreno sam se obradovao ovom prelepom poklonu, maketi električnog automobila BYD koja na najbolji način simbolizuje sve o čemu smo razgovarali. Ovaj mali auto uvek će biti podstrek da nastavimo da ostvarujemo snove, kao i podsetnik na zajedničku viziju koju gradimo.

Odličan razgovor sa Stelom Li, izvršnom direktorkom kompanije BYD , globalnog lidera u oblasti električne mobilnosti i naprednih tehnologija u održivom transportu.

Razgovarali smo o složenim lancima snabdevanja i strateškom pozicioniranju Srbije u ovom dinamičnom trenutku za evropsku i globalnu automobilsku industriju. Izrazio sam interesovanje naše zemlje da zauzme važno mesto na mapi daljeg razvoja proizvodne mreže BYD u Evropi, uveren da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner u tom lancu.

Ponovio sam da ubrzano radimo i na jačanju pozicije na globalnoj lestvici zelene i tehnološke mobilnosti, kao i da bi još bliskija saradnja sa kompanijom BYD, uz prenos znanja i primenu njenih naprednih tehnologija, mogla u velikoj meri da doprinese ostvarenju našeg ambicioznog cilja.

Iskoristio sam priliku da uputim poziv uvaženim gostima da učestvuju na EXPO 2027, koji će biti jedinstvena prilika da svoje inovacije predstave širokoj međunarodnoj publici, a našoj zemlji učinili posebnu čast", napisao je predsednik Vučić.