U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Relevantne institucije u Srbiji čvrsto su demantovale upotrebu soničnog oružja na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu, a nezavisnu ocenu dala je i ruska FSB koja je sprovela istraživanje.

Sada, kada dokazi stižu da je afera "zvučni top" bila montirana u svrhe rušenja srpske države, vredi se podsetiti na još jednu, verovatno najmonstruozniju laž koje je plasirao blokaderski pokret, u režiji hobotnice sačinjene od dela opozicije, delovi bezbednosnih struktura, stranih faktora i njihovih blokaderskih medija.

Gnusni slučaj "Sarajevo safari"

Montirana afera "zvučni top" ima očiglednu svrhu dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kreirajući narativ da je "pucao narodu u leđa".

Vučić je na TV Prva nedavno rekao da su dve neistine posebno služile tome, od kojih je prva navodna upotreba zvučnog topa na protestu 15. marta i ponovio da zvučni top nije korišćen.

Naveo je da je ta neistina koju su izneli služila da bi, prema knjigama obojene revolucije, kazali da je "Vučić pucao u leđa svom narodu".

"Posle dva dana nije više bila priča o zvučnom topu, već da je Vučić pucao u leđa svom narodu. I sada, kada vi kažete da je neko pucao u svoj narod, koga posle toga briga koliko je kilometara auto-puteva, kilometara pruga izgrađeno, neprospavanih noći da bismo imali struje i goriva sada", kazao je Vučić.

Međutim, jedna laž je još gora i došla je iz Hrvatske - tzv. Sarajevo safari. Prvo putem hrvatskih, a onda i regionalnih i domaćih antisrpskih medija plasirana je laž da je Vučić organizovao plaćene ture gađanja civila u Sarajevu tokom opsade devedesetih godina.

Autor izmišljotine je zloglasni hrvatski novinar Domagoj Margetić, čovek koji je u rođenoj državi izbačen iz novinarskog udruženja. Kao "dokazi" poslužile su montirane fotografije predsednika Srbije i dopisi vojnog komandanta koji su se pokazali kao neistiniti.

Dakle, kada ne "puca sopstvenom narodu u leđa", on "ubija decu u majčinom naručju" u Sarajevu. Oduzimanje ljudakosti Aleksandru Vučiću kroz ovakav narativ jedini je način da se domognu vlasti, preporuče i dodvore stranim faktorima i nalogodavcima, jer plana i programa nemaju, samo mržnju i nasilje.

U slučaju "sarajevskog safarija" praćenje nastanka i razvoja laži je izuzetno lako ispratiti.

Sve počinje 1993, kada je senzacionalistički novinar jednog italijanskog lista izmislio priču kako bogati Italijani i drugi iz Evrope dolaze privatnim avionima ili jahtama do Splita i onda odlaze kod Hrvata u Mostar gde plaćaju da iz snajperske puške ubijaju muslimane. Ta priča je izazvala veliku pažnju javnosti i vlasti u Italiji su pokrenule istražni postupak, ali se ispostavilo da je članak posledica bujne mašte autora. Nakon toga niko pominjao taj slučaj, koji je pao u zaborav - dok štafetu nije preuzeo Margetić.

Rezultati u drugom planu

Koga je, posle ovakve kampanje laži, linča i dehumanizacije, više briga za Vučićeve nesporne rezultate - auto-puteve, radna mesta, socijalne mere, lečenje dece…?

Srbija je u poslednjih deset godina postala zemlja modernih auto-puteva i brzih saobraćajnica koje drastično skraćuju putovanja i povezuju nas sa regionom bolje nego ikada.

Stotine kilometara novih puteva već je otvoreno, dok se na još više od 500 kilometara aktivno radi, menjajući svakodnevni život, ekonomiju i turizam.

Srbija je doživela infrastrukturni preporod otkako je vlast pokrenula ambiciozan ciklus izgradnje saobraćajne mreže. Pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, izgrađeno je više auto-puteva nego u prethodnih 67 godina.

Narod zna da je u Vučićevo vreme otvoreno 15 fabrika, 50.000 novih radnih mesta. Da su izgrađene tri nove škole, 9 novih vrtića. Da se grade tri nova mosta. Da je nezaposlenost ispod četiri odsto, a da je prosečna plata dostigla 1.200 evra.

Na žalost, ovakve lažu služe tome da se rezultati negiraju i stave u drugi plan, te prave nenadoknadivu štetu u smislu dubokih podela društva. Zbog politike i podele blokaderi/ćaci udara brat na brata, komšija na komšiju, pravi se razdor u porodicama… Laži su dokazane, niko se nije izvinio.

Šta se sa nama dogodilo, pa ćutimo na sve ovo?