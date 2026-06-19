Letovanje u Grčkoj godinama važi za omiljeni izbor srpskih turista, ali ove sezone mnoge je na Halkidikiju sačekalo neprijatno iznenađenje – cene ležaljki na pojedinim plažama otišle su u nebo.

Prava lavina komentara pokrenula se nakon objave u grupi Grčka Info, gde je osvanula fotografija cenovnika sa plaže Lagonisi. Prema istaknutim cenama, ležaljke u prvim redovima koštaju čak 20 evra po osobi, treći i četvrti red 15 evra, dok su mesta u pozadini 10 evra po osobi. U cenu nisu uključeni ni hrana ni piće.

To praktično znači da četvoročlana porodica za jedan dan na plaži može da izdvoji najmanje 100 evra samo za ležaljke.

Srbi besni: „Deru sirotinju“

Komentari turista nisu izostali, a mnogi su otvoreno pokazali nezadovoljstvo.

„Fuj!“, kratko je napisao jedan član grupe.

Drugi su bili još direktniji:

„Deru sirotinju...“

Jedan turista je izračunao koliko to košta porodicu:

„Znači za porodicu sa dvoje dece treba svaki dan 80 evra, a da ne jedu i ne piju ništa.“

Pojedini smatraju da sever Grčke više nije isplativ kao ranije.

„Grci znaju da Srbi neće daleko da voze, pa ono što uštediš na gorivu pukneš na ležaljke, hranu i sve ostalo.“

Ima i jeftinijih opcija – ali van Halkidikija

Ipak, nisu sva iskustva negativna. Neki turisti tvrde da se i dalje mogu pronaći pristupačne plaže.

Jedna korisnica napisala je:

„Na Egini, u Agia Marini, dve ležaljke i suncobran su 10 do 15 evra. Deru na Sitoniji i celom Halkidikiju.“

Drugi navode da na Tasosu još ima dobrih opcija:

„Psili Ammos na Tasosu – ležaljke i suncobrani gratis uz piće. Ne postoji minimalni iznos.“

Slično iskustvo podelili su i oni koji letuju na Orange Beach i Tigania plaži.

Da li Grčka postaje preskupa?

Mnogi turisti smatraju da Grčka, posebno popularni delovi Halkidikija, više nije povoljna kao nekad.

Neki već razmišljaju o alternativama.

„Ovako će proći kao Crnogorci – ljudi polako odlaze u Tunis, Tursku, Egipat i Španiju.“

Ipak, ima i onih koji poručuju da ne treba praviti dramu.

„Imate peškir i suncobran. Nismo rođeni na ležaljci. Uživajte ljudi.“

Jedno je sigurno – ovog leta tema cena u Grčkoj biće među najkomentarisanijima na društvenim mrežama. A mnogi će pre rezervacije letovanja dobro razmisliti koliko ih zapravo košta dan na plaži.