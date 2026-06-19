Danas je javnost Srbije dobila informaciju od VJT u Beogradu da je laž o upotrebi zvučnog topa na skupu na Slaviji 15. marta 2025. godine planirana najmanje 53 dana pre samog skupa!

Svi smo znali da je priča o zvučnom topu bila laž, ali smo danas saznali da su ovu monstruoznost blokaderi iz organizacije "Studenti u blokadi“ planirali, da su je do detalja pripremali, da su obučavali ljude za izvođenje ovog stravičnog čina.

A šta je bio cilj?

Cilj je bio da se naš predsednik, Aleksandar Vučić, predstavi kao nečovek, kao monstrum, kao ubica spreman da puca u leđa sopstvenom narodu.

Cilj je bio da se dodatno prodube podele u našem društvu, da se pojača mržnja, da se izazove građanski rat.

Cilj je bio da ujedini strani faktor protiv Srbije.

Osećam bes i beskrajno gađenje. Bes jer su bili spremni da unište Srbiju, da izazovu bratoubilački rat na ulicama naše zemlje. I sve to su radili sasvim svesno. Planirali, obučavali se, izveli. Niko nikada nije pucao iz bilo kakvog oružja na njih. Oni su ovim pucali u Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Oni su ovim pucali u Srbiju.

I tačno je rekao predsednik Vučić pre nekih sedam dana – kakve veze ima moj rad, koga briga za moje razultate, kakve veze ima moj trud, kad su me zvučnim topom napravili na ubicu, na monstruma. Kako normalan čovek da reaguje na ovo, da odgovori na ovo?