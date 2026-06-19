Ostale su bez pravosnažnog epiloga, nikada nije bilo spremnosti da se preuzme odgovornost za izgovorene reči.

Umesto rasprave o programima, ekonomiji i budućnosti zemlje, jedini cilj blokadera je satanizacija Aleksandra Vučića.

Udar na ekonomiju sopstvene zemlje, na obrazovni sistem i sve temelje društva, da se Srbija sruši, za tuđ račun.

Polako izlazi na videlo sav čemer obojene revolucije, a jedna laž nad lažima zasenila je ostale.

VJT saopštilo je danas da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

- Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države - navodi VJT.

Zbog toga je naloženo prikupljanje obaveštenja i identifikacija učesnika sastanka kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnih dela i da li je postojala namera da se u javnosti stvori utisak o upotrebi takvog sredstva tokom protesta 15. marta 2025. godine. Istraga je u toku i tek treba da pruži odgovore na brojna pitanja.

Ovakva neljudska laž imala je samo jedan cilj - da izazove građanski rat u Srbiji. Da udari brat na brata, komšija na komšiju.

Kada se politički protivnik prestane posmatrati kao čovek sa kojim se ne slažemo, a počne predstavljati kao oličenje svakog zla, tada društvo ulazi u opasnu fazu u kojoj više nema dijaloga, već samo sve dubljih podela, što i jeste krajnji cilj kampanje dehumanizacije Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Tog 15. marta objavljena je lažna informacija da je korišćen zvučni top. I sam Ponoš "pumpao" je tu lažnu priču. Ipak, ubrzo su uhvaćeni u laži.

Ubrzo se i oglasio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, demantujući ovakvu vest.

UKCS je takođe demantovao navode o zbrinjavaju pacijenata sa tegobama izazvanih nekakvim "zvučnim topom".

Danima se pričalo o zvučnom topu, bio je tema među svim političarima.

Međutim, pitanje koje se jasno postavilo je sledeće: kako je moguće da "zvučni top" selektivno deluje na neke građane, dok na druge nema baš nikakav uticaj?

Grupa redara koja skida prsluke je ključna za odgovor. Ništa nije počelo da se dešava u Ulici Kralja Milana dok ova grupa redara nije skinula prsluke, poslala komunikaciju drugim redarima da je "studentski protest gotov", a zatim su drugi redari tu poruku preneli dalje, stvarajući pometnju na ulici.

Ovo je bio dogovoren signal koji je bio poznat javnosti i pre nego što je sam protest počeo. Na bilo kakav znak nasilja, redari skidaju prsluke i napuštaju protest, govoreći svojim ljudima da učine isto.