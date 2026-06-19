Mišljenje evropskog "Politika" preneli su N1, Nova, Danas i drugi mediji, a u njemu se poziva na izveštaj ruske FSB u kome između ostalog stoji:

"U drugoj etapi je realizovana ocena emitera prilikom uticaja na biološke objekte (pse). Izbor pasa u svojstvu objekata istraživanja je uslovljen njihovom visokom osetljivošću na akustične uticaje. Ocena uticaja akustičnog delovanja emitera na životinje realizovana je na udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara od izvora zvuka. Rezultati istraživanja svedoče da konstruktorske karakteristike pomenutih uređaja ne omogućavaju formiranje zvučnog pritiska u infrazvučnom i ultrazvučnom opsegu frekvencija. Formiranje akustičnog polja zvučnog opsega od približno 100 metara se realizuje praktično trenutno."

U izveštaju se navodi da životinje nisu osećale nelagodnost niti pokazale promene u ponašanju, kao ni pri izvršenoj kontroli tri dana ranije.

"Skandal zapravo ne počinje sa prvim činom, nego činom prikrivanja. U momentu kad se vlast trudi da prikrije ono što je napravila, oni često nastave da prave još veće greške. To je nama bilo jako zanimljivo u ovoj priči, jer smo zapravo shvatili da u procesu vađenja, u procesu stvaranja drugog narativa, oni su napravili još jednu grešku", kazala je novinarka "Politika" (Politico) Una Hajdari.

O narativu dehumanizacije kroz navodnu mržnju prema životinjama nedavno je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

"Važno je da se ljudima objasni o čemu je ovde reč. Nije ovde naime reč o zaštiti ptica. Ptice smo mi zaštitili. O pticama smo brinuli. Njima smeta transparent "Srbija pobeđuje". To je ono što im smeta. Njima smeta to što ih se niko više ne plaši nigde, a taman su lepo živeli i uživali u svojoj lažnoj snazi, u svojoj lažnoj hrabrosti, ubeđenju da niko ne sme da im se suprotstavi i da sve mogu siledžijskim ponašanjem, nasiljem da dobiju. Naravno da ne mogu", rekao je Vučić za TV Informer.

Navodi da procedura da se transparent skine nije jednostavna. "Morate da pošaljete obučene ljude - alpiniste da to skinu", dodaje predsednik.

"Jedna dugoročna akcija koju sprovode neke spoljne službe i mediji u Srbiji, a to je pokušaj dehumanizacije ne samo mene, nego svih nas koji se bavimo poslom na odgovoran način. To je da nas predstave kao ljude koji ne vole životinje, a njima nikada nije bilo do tih ptica", rekao je Vučić.