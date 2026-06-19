Organizacija lažnih ekologa Eko straža objavila je, podsetimo, 15. marta, na dan protesta, fotografiju vozila na kojima se, kako su tvrdili, nalaze zvučni topovi.

Ispostavilo se da se radi o policijskim vozilima sa vodenim topovima, ali činjenica nije zaustavila dalju nameru da se širi strah i panika među stanovništvom.

Prvobitna objava o zvučnim topovima, na društvenoj mreži Iks, pregledana je preko 130 hiljada puta, a potom je ispod nje samo dodata kratka ispravka da se ipak radi o vodenim topovima.

Nakon novih saznanja do kojih je došlo VJT u Beogradu, građani podsećaju na objave Eko straže na dan protesta i komentarišu da je ova organizacija "pre vremena plasirala laž za zvučni top".

-Eko straža, dakle blokaderi veoma važni, u vrhu, su pre vremena plasirali laž za zvučni top! Pa im je onda neko rekao da isprave, jer su pokvarili plan, dakle ovo je jako važan dokaz upravo planiranja. To tada oko 16 časova nije bilo važno jer nije bilo teorije “zvučni top”, a sada je ovo jos jedan vrlo jasan dokaz predumišljaja! - navodi jedan korisnik mreže Iks.

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu možete pročitati OVDE.