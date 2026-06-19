Igor Božić, Slobodan Georgiev, Nataša Miljković, Danica Vučenić, Olja Bećković, Mija Bjelogrlić, Žaklina Tatalović, Žana Bulajić, Miodrag Sovilj i Vladimir Savatović. Tih desetoro ljudi, ako imaju i malo časti i poštenja, trebalo bi danas da se pojave u programu televizija N1 i Nova S, svih deset zajedno u studiju, i da građanima Srbije kažu samo jedno – izvinite, poručuje politički analitičar Uroš Piper.

Pitate se šta je razlog? Ogromna laž koju su, prema njegovim rečima, izgovarali i ponavljali mesecima. Zato, smatra Piper, moraju ovim rečima da se obrate građanima:

– Izvinite jer smo 15 meseci izmišljali, lagali i plasirali priče o zvučnom topu. Tvrdili smo da je to organizovao neko iz srpske vlasti. Danas, kada smo dobili podatke tužilaštva da su blokaderi sami smislili i organizovali priču o zvučnom topu, neverovatno je da ovi ljudi ćute i da se još nisu oglasili.

Piper ističe da je neophodno da se pomenuti novinari oglase.

– Trebalo bi samo da kažu građanima Srbije: „Izvinite, 15 meseci smo pričali neistine.“ I da potom saopšte da zauvek napuštaju novinarstvo. Pored toga, već danas bi svi oni, uz pratnju policijskih službenika i bez opiranja, trebalo da krenu u policijske stanice, gde bi davali iskaze kao organizovana medijska grupa – smatra Piper.