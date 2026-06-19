Subota, 20. jun, biće dan ličnog ritma. Može vas vući na više strana – ka domu, putovanju, kupovini, ljudima, tišini, sopstvenom telu ili jednostavno letnjem odmoru. Važno je da ne birate sve odjednom. Vikend će biti mnogo lepši ako ujutru iskreno odlučite šta vam je najpotrebnije: da napunite baterije, odmorite, vidite nekoga, sredite se ili jednostavno prestanete da odgovarate svima.

Prvi deo dana pogodan je za lakše kućne obaveze, negu, opuštenu kupovinu, kratka putovanja i sređivanje. Posle ručka želje će postati izraženije: nekima će trebati pažnja, drugima sloboda, a trećima mir. Ne pristajte na plan samo zato što lepo zvuči. Subota treba da prija vama, a ne samo da lepo izgleda sa strane.

Ovan

Glavna tema: Aktivnost bez žurbe.

Planovi i novac: Sport, putovanja, šetnje i brzi kućni poslovi biće uspešni. Impulsivne kupovine odložite.

Ljudi i osećanja: Ne terajte bliske ljude da prate vaš tempo.

Resurs: Telu je potreban izlaz za energiju.

Savet: Izaberite jednu aktivnost koja će vas zaista osvežiti.

Bik

Glavna tema: Zadovoljstvo kroz kvalitet.

Planovi i novac: Hrana, dom, nega, garderoba i kupovina za udobnost doneće dobre rezultate.

Ljudi i osećanja: Mirno recite šta želite, ne očekujte da vam drugi čitaju misli.

Resurs: Miran dan će vas obnoviti više nego naporan.

Savet: Ne menjajte svoju udobnost zbog tuđe žurbe.

Blizanci

Glavna tema: Birajte prave kontakte.

Planovi i novac: Kratki susreti, putovanja i dopisivanje biće uspešni ako se ne rasipate. Pazite na sitne troškove.

Ljudi i osećanja: Važne teme ne skrivajte iza šale.

Resurs: Umu je potrebna pauza od ekrana.

Savet: Ne morate sve zanimljivo doživeti danas.

Rak

Glavna tema: Briga bez gubitka sebe.

Planovi i novac: Dom, porodica, kuvanje i kupovina biće uspešni ako ne radite sve sami.

Ljudi i osećanja: Jasno tražite pomoć i podršku.

Resurs: Voda, san, lagana hrana i mir.

Savet: Napravite prostor za sebe u svom domu i danu.

Lav

Glavna tema: Radost bez dokazivanja.

Planovi i novac: Sređivanje, lep izlazak ili porodično okupljanje proći će dobro uz meru.

Ljudi i osećanja: Topla inicijativa vredi više od očekivanja divljenja.

Resurs: Potrebni su vam svetlost, kretanje i osećaj slavlja.

Savet: Neka zadovoljstvo bude iskreno, ne pokazno.

Devica

Glavna tema: Korisno, ali ne beskonačno.

Planovi i novac: Jedan kućni posao, jedna kupovina, jedno sređivanje – i dosta.

Ljudi i osećanja: Ne ispravljajte voljene kada možete samo da ih podržite.

Resurs: Pauza i šetnja bez spiska obaveza.

Savet: Ne pretvarajte slobodan dan u radnu smenu kod kuće.

Vaga

Glavna tema: Lepota po vašoj meri.

Planovi i novac: Nega, šetnja, garderoba, uređenje doma i lagana kupovina biće uspešni ako vi birate.

Ljudi i osećanja: Unapred odlučite kakvo veče želite.

Resurs: Miran i lep prostor brzo vraća ravnotežu.

Savet: Ne pristajte na plan u kojem morate da glumite dobro raspoloženje.

Škorpija

Glavna tema: Dubok odmor bez buke.

Planovi i novac: Voda, samoća i mirna šetnja bolji su od površnog društva. Izbegavajte impulsivne kupovine.

Ljudi i osećanja: Ako želite bliskost, ne testirajte druge ćutanjem.

Resurs: Odmerena komunikacija.

Savet: Ostavite vrata otvorena samo onima kojima verujete.

Strelac

Glavna tema: Put bez opterećenja.

Planovi i novac: Nova ruta, gosti, park ili kratko putovanje osvežiće dan. Pazite na troškove.

Ljudi i osećanja: Ne obećavajte više nego što možete da ispunite.

Resurs: Promena okruženja podiže raspoloženje.

Savet: Malo reda pre polaska učiniće slobodu prijatnijom.

Jarac

Glavna tema: Odmor bez plana.

Planovi i novac: Praktične kupovine i kućne obaveze su u redu ako vam ne uzmu ceo dan.

Ljudi i osećanja: Manje poslovnog tona, više topline.

Resurs: Telu je potreban pravi odmor.

Savet: Ne dokazujte nikome da i odmor mora biti koristan.

Vodolija

Glavna tema: Svež detalj u rutini.

Planovi i novac: Nova ruta, film, ideja, susret ili neobičan obrok doneće dobar podsticaj.

Ljudi i osećanja: Obavestite druge ako menjate dogovore.

Resurs: Manje informativne buke, više vazduha.

Savet: Promena ne mora biti velika da bi donela osveženje.

Ribe

Glavna tema: Blag oporavak.

Planovi i novac: Voda, muzika, san, kreativnost, mirna šetnja i dom bolji su od bučnih planova.

Ljudi i osećanja: Ako vam treba tišina, ne glumite društvenost.

Resurs: Blago svetlo i mirni ljudi.

Savet: Birajte ljude uz koje ne morate da nosite masku.

Do večeri 20. juna, nemojte brojati koliko ste toga uradili. Bolje se zapitajte: da li vam je telo lakše, um mirniji i raspoloženje toplije? Ako jeste, subota je već ispunila svoju svrhu.

Ne opterećujte noć novim obećanjima i planovima. Ako je dan bio miran, ne kvarite ga dodatnom jurnjavom. Ako je bio pun dešavanja, ostavite sebi bar sat vremena bez tuđih glasova. Dobar kraj subote nije izveštaj, već osećaj da vam se nešto važno vratilo.