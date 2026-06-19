"Počinje demontaža najbrutalnije i najopasnije laži plasirane u cilju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i rušenja države. Zato su onako brutalno ometali istragu u zgradi Rektorata i Filozofskog fakulteta. Srećom, nisu uspeli. A sada je, što bi blokaderi rekli, bes promenio stranu! Većinska Srbija sada traži odgovore i zahteva odgovornost!"

"Zvučni top nije korišćen, kao što smo i znali sve vreme, nego izmišljen da bi se izazvala "masna reakcija Brisela"! I uspeli su u podvali. Dobili su podršku Picule i njemu sličnih koji su saučesnici u širenju ove laži i pokušaju izazivanja građanskog rata u Srbiji! Posledice su nastupile i predstavili su delu javnosti predsednika Srbije kao ubicu, kao nekoga ko puca na svoj narod."

"I ovo im nije prvi put. Obrenovac, Jovanjica, litijum, Sarajevo safari... Sve same laži. I uvek isti cilj. Isti mehanizam. Dehumanizacija predsednika Vučića i uništavanje njegove porodice. Druga posledica koju su napravili je podela sopstvenog naroda. Cilj im je bio građanski rat koji je izbegnut samo zbog mudrosti predsednika Vučića, ali i slom države i trajno zaustavljanje razvoja Srbije. Niko ko je učestvovao u ovoj monstruoznoj podvali ne sme da bude izuzet od odgovornosti. Niko!" ,napisao je Jovanov na mreži Iks.

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu možete pročitati OVDE.