Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović izjavio je za Alo! da najnovija saznanja Višeg javnog tužilaštva potvrđuju ono na šta se, kako kaže, dugo ukazivalo – da je priča o navodnoj upotrebi „zvučnog topa” bila unapred pripremana kao deo šireg plana destabilizacije Srbije.

-Slučaj „zvučnog topa” će napokon ugledati svetlost dana. Na osnovu saopštenja Višeg javnog tužilaštva možemo zaključiti da je sve bilo osmišljeno još u januaru 2025. godine sa ciljem pokušaja sprovođenja obojene revolucije. Plan je bio da se javnosti predstavi kako je vlast upotrebila zvučni top protiv građana koji su mirno protestovali, kako bi usledile osude iz Brisela i dodatni pritisci na Srbiju – navodi naš sagovornik.

-Da je ova aktivnost planirana još u januaru vidi se iz dokumentacije plenumaša koja je zaplenjena tokom akcije na Filozofskom fakultetu. Iz te dokumentacije jasno se vidi organizacija, raspodela zadataka i zaduženja pojedinaca na terenu. Ništa nije bilo slučajno. Nije slučajno organizovan ni prijem pojedinaca na lekarske preglede kako bi se kasnije stvorio privid da je MUP upotrebio zvučni top iako smo od početka znali da MUP Srbije ne raspolaže takvim sredstvom – navodi on.

Prema njegovim rečima, novi detalji predstavljaju još jedan dokaz šta je, kako tvrdi, trebalo da se dogodi 15. marta.

-Ovo je još jedan dokaz šta se želelo uraditi tog dana. Iza ove krovne organizacije blokadera, po mom mišljenju, stoje strani obaveštajni centri koji su osmislili čitav scenario, dok je sama organizacija imala ulogu izvođača radova na terenu. Jasno je da je postojala udružena namera spoljnog i unutrašnjeg faktora da pokušaju nasilno da preuzmu vlast. Za tako nešto bila im je potrebna kritična masa ljudi koja bi poverovala u ovu konstrukciju i prihvatila je kao istinu.

Bjegović očekuje da će istraga u narednom periodu dati konačne odgovore i rasvetliti sve okolnosti slučaja.

-Siguran sam da će u narednim nedeljama kroz zvaničnu istragu biti prikupljeni svi relevantni dokazi i da će istina o „zvučnom topu” konačno izaći na videlo. To je važno zbog svih građana Srbije kako bi bili svesni šta je, prema mom mišljenju, strani faktor uz pomoć unutrašnjih saveznika pokušao da uradi našoj državi. Ovaj slučaj pokazuje šta pojedinci u Srbiji zapravo žele i čije interese zastupaju.

Da Srbiju zaista doživljavaju kao svoju državu, čuvali bi je i branili, a ne učestvovali u aktivnostima koje mogu da ugroze njenu stabilnost - zaključio je Bjegović za Alo!.