Srbija se nalazi na meti NATO-a, ne samo zbog svog geografskog položaja, već zbog toga što vodi fleksibilnu i nezavisnu spoljnu politiku, koja je usmerena na zaštitu svojih ključnih nacionalnih interesa, izjavila je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je na konferenciji za novinare, komentarišući vojne vežbe Srbije i NATO-a koje su održane u maju, rekla da Alijansa želi da potčini sve balkanske države kako bi ih lišio samostalnosti.

"NATO teži da potčini sebi sve balkanske zemlje. A zašto je to potrebno NATO-u? Ne da bi, potčinivši ih, razvijao i vodio putem progresa, već da bi ih lišio samostalnosti", rekla je Zaharova, prenosi Sputnjik.

Prema njenim rečima, kada je reč o Srbiji, NATO želi da je potčini ne samo zbog svog geografskog položaja, već i zbog njene samostalnosti, nezavisnosti, suvereniteta "koji se izražava i u sprovođenju kursa održavanja prijateljskih veza sa Rusijom".

Ona je primetila da je rukovodstvo Srbije više puta naglašavalo privrženost politici vojne neutralnosti.

"Da li Srbija ima pravo na to? Naravno, kao i svaka suverena država. Međutim, čini se da NATO ne deli takvo mišljenje. Polazimo od toga da se ova politika Srbije nije promenila. U Beogradu pažljivo procenjuju moguće posledice uvlačenja zemlje u okvire agresivne politike Alijanse", istakla je Zaharova.

Zaharova je kazala da se više od 80 odsto građana Srbije negativno odnosi prema ideji približavanja NATO-u i da oni ovu organizaciju doživljavaju kao neprijateljsku, jer dobro pamte NATO agresiju na SR Jugoslaviju 1999. godine, nakon koje je faktički oteta kolevka srpske državnosti - Kosovo i Metohija.

Ona je dodala da građani Srbije pamte i brojne civilne žrtve, uključujući decu, kao i da mnogi stanovnici Srbije i danas trpe posledice po zdravlje zbog upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja.

"Računamo na dalje jačanje uzajamno korisne rusko-srpske saradnje, oslonjene na vekovno istorijsko nasleđe prijateljstva dva naroda, kao i na ono što Srbija dosledno ističe - svoj suverenitet i politiku zasnovanu na nacionalnim interesima", zaključila je Zaharova.