Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će se Predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ona je istakla da je reč o jednom od najvažnijih zakonskih rešenja u oblasti socijalne politike u poslednjim decenijama.

Đurđević Stamenkovski je zahvalila članovima Radne grupe, kolegama iz Ministarstva rada, ekspertima, ali pre svega roditeljima koji su se godinama borili da prokrče put ovoj ideji, zastupajući ne sebe, nego svoju decu i svoje najmilije.

Ona je naglasila da je usvajanje Predloga zakona velika pobeda svih porodica koje su godinama čekale da država prepozna njihovu svakodnevnu borbu.

"Ovo je lepa vest za sve porodice u Srbiji, a pre svega za roditelje koji dvadeset četiri sata neguju svoju decu, brinu o njima i staraju se da im obezbede lepo detinjstvo uprkos svim okolnostima i zato verujem da će Srbija usvajanjem ovog zakona napraviti još jedan veliki korak ka konačnom cilju - da budemo zemlja po meri porodice", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Usvajanjem ovog predloga zakona, Srbija potvrđuje opredeljenost da porodicu stavi u središte državne politike i da kroz konkretne mere pruži podršku onima koji nose najveći teret brige o svojim najmilijima, a sam zakon predstavlja istorijski iskorak ka humanijem, pravednijem i solidarnijem društvu, navedeno je u saopštenju.