Detalji razgovora podeljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Dobar razgovor sa Zoranom Stevanovićem o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovenije, aktuelnim regionalnim i evropskim pitanjima, kao i o unapređenju saradnje naših parlamenata.



Zahvalio sam Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja podstiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Posebno sam ukazao na značaj ekonomske saradnje, imajući u vidu intenzivnu trgovinsku razmenu, veliki broj slovenačkih kompanija koje uspešno posluju u Srbiji, ali i sve veće prisustvo srpskih privrednika na slovenačkom tržištu.



Iskoristio sam priliku da pozovem Sloveniju da uzme učešće na Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, uveren da će ova manifestacija predstavljati novu priliku za dodatno povezivanje naših zemalja, razmenu iskustava i predstavljanje potencijala pred čitavim svetom.



Uveren sam da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza na obostranu korist naših građana", poručio je Vučić.