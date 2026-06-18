Otvaranje izložbe održano je u Kineskom kulturnom centru.

Obilazak izložbe

Nakon obraćanja, predsednik Vučić i ambasador Li Ming obišli su izložbu fotografija agencije Sinhua.

Obraćanje predsednika Vučića

"Današnja izložba fotografija je možda nešto više i od jednog i od drugog. To nije samo nešto što treba da ovekoveči prošlost, već da nam ukaže i na budućnost. Si je tokom govora uvek kulturu oslikavao kao temelja kojoj se gradi dijalog."

"Meni je čast što sam danas ovde, na mestu trajnog mesta spajanja, i ne samo kultura, naša dva naroda."

"Prošlo je 10 godina od kada smo sklopili strateški sporazum sa Kinom. Kada danas slušaju moje reči mnogi na Zapadu misle da su rogobatne. Ali kada pogledam šta je Kina uradila u poslednjih 10 godina to je fascinantno. Pa pričaju da Kina neće moći da se suoči sa problemima, ni da izdrži rast..."

"Pa nekako Kina ostvaruje sve bolje rezultate. Samo mi i kao Evropa i zapadna civilizacija polako ali sigurno zaostajemo. I sve slike koje sam danas video vrede više od hiljadu reči. One su letopis naše zajedničke sudbine. I uz zahvalnost predsedniku Siju što sam to mogao da vidim, i da posetim muzej u Pekingu i u Šangaju."

"Za mene je mnogo više od zahvalnosti kada govorimo o njegovim posetama Srbiji. Onaj ko vodi državu to mora da vidi bolje od drugih. Mi moramo da znamo da danas 5.000 u Smederevu prima svoju platu, i još 10.000 kooperanata, samo zahvaljujući predsedniku Siju i njegovoj želji da podrži Srbiju. I samo zahvaljujući reči Sija neće da napusti to mesto. Time je Srbija dobila ogromnu podršku, ali se pokazalo i ko je iskren prijatelj."

"Misle da će sankcijama da uspore Kinu. Mi kada smo bili mali bila je mala reka Poričnica. Mi se skupimo pa hoćemo reku da zaustavimo, pa stavljamo malo mulja, kamenja, računamo biće neki bazen. I tako trudimo se 5-6 sati, možemo da se okupamo pola sata, ali vodu da zaustavite ne možete. Prirodu onoga ko je snažniji uspešniji ne možete. Sve te sankcije ne mogu da uspeju. Bio sam prisutan na istorijskom govoru Sija u Davodu. On je tada pokazao da je svet okrenut naopačke. Rekao je tražili ste od nas tržište, saradnju, globalizam. Evo Kina prihvata sve, a zašto vi ne pristajete na sve to? Ja sam 50 godina živeo u uverenju da su to suštinske vrednosti Zapada. A sada trebada bude protekcionizam."

"Kina je danas postala druga sila sveta po broju borbenih aviona. Za samo 8-10 godina biće broj 1 i po tom pitanju. Po pitanju nosača aviona, ne trebaju joj u toj meri. Kina gradi ostrva umesto nosača aviona, usred mora. Raste ogromnom brzinom u sferi AI, robotike... Svega onoga za čime mi kao kontinent zaostajemo. Zato sam srećan što smo i danas bili na ovaj važan dan, na spajanju i sklapanju jednog mosta koji je simbol našeg prijateljstva, snage, i mudrosti da prepoznamo najbolje interese Srbije."

"Vi ste spomenuli jednu važnu reč. To je poverenje. Ja imam ogromno poverenje u predsednika Sija. 10 puta smo se sreli za 10 godina. Možete li da zamislite koja je to čast. Nekada sam se dičio jer znam sve američke provincije i glavne gradove. Danas znam sve kineske provincije i gradove."

"Molim vas da prenesete moje pozdrave predsedniku Siju."

"Ove fotografije nisu samo simbol prošlosti. Ako ne poznajete svoju prošlost, neće moći ni da upravljate svojim brodom i zemljom u budućnosti."