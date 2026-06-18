Predsednik Vučić kaže da očekuje da će već sutra biti vraćen deo akcize na gorivo, koja je bila umanjena za 20 odsto, tako da umanjenje iznosi samo 10 odsto, kao i da bi sledeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize.

"Očekujem da koliko sutra, sutra je petak ako se ne varam, da donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza, dakle da ne bude više 20 odsto akciza koliko se odričemo, već samo da se 10 odsto akciza odričemo, a da cena nafte makar malo ide naniže, da se ljudima olakša. I da se državi olakša", rekao je Vučić.

On je to rekao tokom obilaska radova na mostu kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše potpisani memorandum o razumevanju između SAD i Irana, što je dovelo do pada cene sirove nafte u svetu.

"Pa ćemo onda da vidimo da sledeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza, i opet verujem da cena nafte neće ići na gore. Kad kažem cena nafte, mislim pre svega naftne derivate, na dizel i na benzin. Tako da su to važne stvari za nas i to bi dodatno doprinelo stopi rasta, to bi dodatno doprinelo napretku naše države, zato se radujemo tom miru. Čestitam i jednim i drugima", rekao je Vučić.

Vučić je česitao predsedniku SAD Donaldu Trampu i predsedniku Irana Masudu Pezeškijanu na postignutom dogovoru.

"Naravno, pročitao sam te tačke. Ima tu još mnogo stvari koje su maglovite, tako bih ih nazvao, ali ovo je veoma značajan prvi korak ka uspostavljanju mira. Nadam se da u narednih 60 dana, kako kažu u samom memorandumu, će moći da u potpunosti, dugoročno osiguraju mir. Verujem da će rešiti i ove tačke koje sada se ne vidi kako i na koji način se rešavaju, od samog Ormuškog moreuza do nuklearnih kapaciteta Irana, do stepena i ročnosti ukidanja sankcija i još nekih pitanja", rekao je Vučić.

On je istakao da su to svakako pitanja za Sjedinjene Države i Iran, kako je rekao, dve velike, moćne i važne zemlje.

"Verujem da će, što je i za nas značajno, mir ostati trajno uspostavljen. Neće to biti tako jednostavno, ali se nadam tome. Kao prva posledica, mogli ste da vidite da je danas Brent nafta pala na 78 dolara, što se ne vidi na kotacijama odmah, zato što postoje uvek određene sumnje na tržištu neko vreme", rekao je Vučić.

O ratu u Ukrajini

Na pitanje da prokomentariše to što u rusko-ukrajinskom sukobu ponovo imamo napade dronovima koji su oboreni iznad Moskve i to što je gađana čak i rafinerija u Moskvi i koliko će to promeniti situaciju i uticati takođe na globalnom nivou na cene energenata, Vučić je rekao da je vrlo teška situacija u odnosima između Moskve i Kijeva.

"Teška je situacija i na ratištu, i sve teža situacija u dubini i ukrajinske i ruske teritorije. Sve teže i u Moskvi, sve teže i u Peterburgu. Plašim se da to sve ne ide u dobrom smeru. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem", rekao je Vučić.