Ovo pokazuju najnoviji šokantni podaci Nature Institution Rankings-a, u tabelarnom prikazu najznačajnija 82 časopisa koji otkrivaju koliko i kakve radove su objavljivali profesori, asistenti, naučni saradnici, docenti u ta 82 najznačajnija svetska naučna časopisa.

Kada je Đokić 2020. došao na čelo Beogradskog univerziteta, on je bio na 804. mestu ovog indeksa.

Dve godine kasnije već je pao na 842. mesto, 2024. na 895. mesto, a danas prema najnovijim podacima, Beogradski univerzitet koji vodi Đokić je na 1232. mestu!

Za šest godina koliko je Đokić na čelu, BU je pao za 428 mesta na Nature Institution Rankings-a, na onom najznačajnijem za akademski svet, na najznačajnijoj tabeli gde se gleda koliko je naučnih radova objavljeno.

To govori kako bi izgledala država da je vodi političar Đokić.