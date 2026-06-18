"Ove budale, koje misle da nisam bio dovoljno strog prema Iranu, u trenutku kada je berza upravo dostigla rekordno najviši nivo, a cene nafte padaju, su ili ljubomorni, loši ljudi ili su glupi", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su mediji širom sveta preneli vest da su Tramp i predsednik Irana Masud Pezeškijan potpisali Memorandum o okončanju rata njihove dve zemlje.

Memorandum sadrži 14 tačaka, a potpisan je digitalno, na daljinu.

Kako prenosi CNN, koji je objavio detalje dokumenta, Memorandumom se podrazumeva, između ostalog, otvaranje Ormuskog moreuza, ukidanje sankcija Teheranu i obezbeđivanje najmanje 300 milijardi dolara za rekonstrukciju i razvoj Irana.

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