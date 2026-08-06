Tržište je reagovalo na informacije da su Iran i Oman postigli dogovor o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuski moreuz, što je ublažilo strahovanja od poremećaja u isporukama energenata sa Bliskog istoka.

Prema dostupnim informacijama, zajedničko saopštenje dve zemlje nalazi se u završnoj fazi usaglašavanja, dok bi predložena pomorska ruta mogla da bude u funkciji u naredna dva do četiri meseca. Istovremeno, Teheran naglašava da ovaj sporazum ne znači potpuno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih energetskih koridora.

Investitori oprezni uprkos optimizmu

Američki zvaničnici i dalje poručuju da je sporazum sa Iranom na dohvat ruke, što dodatno podstiče očekivanja da bi tenzije u regionu mogle da budu ublažene.

Ipak, učesnici na tržištu ostaju oprezni, jer još nije izvesno koliko bi eventualni dogovor mogao da bude dugoročan i da li će doprineti trajnoj stabilizaciji prilika na Bliskom istoku.

Novi rizici u Crvenom moru

Dodatnu neizvesnost izazvale su tvrdnje jemenskih Huta, koje podržava Iran, da su izveli napad na saudijski tanker u Adenskom zalivu.

Oni su istovremeno zapretili i drugim brodovima koji plove Crvenim morem, što ukazuje da bezbednosni rizici za pomorski saobraćaj i transport nafte u regionu i dalje ostaju visoki.

(Trading Economics)