Neobična životna situacija pokazala je kako i sasvim svakodnevni problemi u domaćinstvu mogu dovesti do neočekivanih otkrića. Dok su pojedini slučajevi preljube ranije razotkriveni zahvaljujući tehnologiji ili slučajnim porukama, jedan muškarac je istinu saznao – uz pomoć vodoinstalatera.

Sve je počelo kada je primetio da se WC šolja u stanu sve češće zapušava, a voda otežano otiče. Kako je stan nov i instalacije nedavno postavljene, odlučio je da pozove majstora.

„Primetili smo da WC šolja više ne funkcioniše kao ranije, voda je sporo odlazila i ponekad se vraćala. Bio sam iznenađen jer je sve novo. Pozvao sam vodoinstalatera i ostao šokiran onim što mi je rekao – da su problem izazvali iskorišćeni kondomi koji su zapušili odvod“, ispričao je muškarac, prenose mediji.

Prema njegovim rečima, majstor je u početku pretpostavio da je problem nastao zbog nepravilne upotrebe, ne sluteći šta se zapravo dešava u stanu.

Međutim, situacija je ubrzo dobila potpuno drugačiji obrt. U kanalizacionim cevima pronađeno je oko 60 iskorišćenih prezervativa, što je bio jasan znak da je u stanu boravila i druga osoba.

Muškarac je, kako kaže, u tom trenutku shvatio da situacija nadilazi običan kvar na instalacijama, posebno jer sa suprugom nije koristio takvu vrstu zaštite.

Kasnije je saznao da je njegova supruga imala ljubavnu vezu. Nakon suočavanja, ona je to i priznala, a par se nakon kraćeg razlaza ponovo pomirio i danas su, kako navodi, ponovo zajedno.