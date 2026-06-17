U obilasku manastira sa Vučićem su i predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili sa suprugom Tamar Bagrationi, a dočekao ih je mitropolit Alaverdski Aba David.

U poseti manastiru su i ministri Dragan Glamočić i Jagoda Lazarević.

Manastir je osnovao u VI veku sveti Josif Alaverdski, jedan od Trinaest sirijskih otaca koji su širili hrišćanstvo u Gruziji.

Današnju katedralu Svetog Georgija početkom XI veka podigao je kahetijski kralj Kvirike III. Alaverdi se ubraja među četiri velika manastira Gruzijske pravoslavne crkve. Sa visinom od oko 50 metara, vekovima je bio najviša crkvena građevina u Gruziji i dominirao je čitavom dolinom Alazani.

Manastir je bio ne samo verski već i kulturni centar. U njemu su prepisivane knjige, čuvani rukopisi i delovali su gruzijski pisci, kaligrafi i bogoslovi. Tu je nastalo i čuveno Alaverdsko jevanđelje iz XI veka.

Tokom istorije manastir je više puta stradao u zemljotresima i tokom persijskih i drugih osvajanja, ali je uvek obnavljan. U njemu su sahranjeni pojedini kahetijski vladari, uključujući kralja Teimuraza I i svetu kraljicu Ketevan.

Poseban značaj Alaverdi ima i za gruzijsku vinsku tradiciju. Manastir poseduje drevni maran (vinski podrum) i vekovima neguje proizvodnju vina u glinenom posudama poznatim kao kvevri, po tradicionalnoj gruzijskoj metodi koja je danas pod zaštitom UNESCO.

Upravo je ova tradicija inspirisala čuveni vinski asortiman „Alaverdi tradicija“, koju proizvodi vinarija Badagoni. Svake godine 27. septembra ovde se održava veliki verski praznik Alaverdoba, jedno od najznačajnijih hodočašća u regionu Kaheti.

Posetom manastiru Alaverdi, predsednik Vučić završava trodnevnu zvaničnu posetu Gruziji.

BONUS VIDEO