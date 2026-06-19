Pored toga što im nedostaje jasna strategija, analitičar je otvoreno ukazao na politički amaterizam. Prema njegovim rečima, organizatori blokada pokazuju opasno životno neiskustvo, dok istovremeno pokušavaju da slepo diriguju masom.

- Ako ste vi pozvali nekog da napravi zborove, da se pojača aktivizam, a oni jesu taj motivator, ne možete vi samo da ostanete kao neko ko će dalje da diriguje oko svega. Znači, treba uključiti sve te ljude u proces odlučivanja. Treba se konsultovati. Ono što i političari dosta pominju, to je to studentsko neiskustvo. Nije to samo neiskustvo u političkom smislu. U pitanju je to što oni nemaju životno iskustvo. I oni ne znaju kako ti politički razgovori i pregovori izgledaju. A izgledaju stravično- rekao je Avžner.

"A on je toliko iskusan, sveo je Ponoša na 1 posto i želju za cenzusom", stoji u objavi na Iksu.