Zdravstveno stanje Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je Darko Mladić, sin bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. On je podsetio da je general Mladić imao nekoliko moždanih udara i da već dve i po godine leži nepokretan u krevetu.

- Izgubio je moć govora, a porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik. Teška je situacija, mučno je to sve. Teško je razgovarati s njim zato što on jako malo govori, jedva da pronađe poneku reč. Ali mi se trudimo da mu što više pričamo o tome šta se dešava - rekao je Darko Mladić.

Da podsetimo, predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja 2026. godine zahtev da se generalu Mladiću odobri lečenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali nije posledica akutnog pogoršanja koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga.

General Ratko Mladić je 10. aprila imao jedan moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da general Mladić, koji je se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, bude pušten na privremenu slobodu i lečenje u Srbiji.

Ruska predstavnica u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) Marija Zabolotskaja rekla je 12. juna, tokom debate o Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale (IRMCT), da je odluka predsednice suda da se general Ratko Mladić ne pusti na privremenu slobodu u Srbiju radi lečenja nehumana i nezakonita.

„Takođe, najbolje bi bilo da svi osuđenici svoje kazne služe u matičnim zemljama, uz odgovarajući nadzor“, navela je ona.

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja pozvao je na sednici Saveta bezbednosti 12. maja Mehanizam da oslobodi generala Ratka Mladića iz humanih razloga, ili će u suprotnom biti odgovoran za nastavak pogoršavanja njegovog zdravstvenog stanja.