OVAN

POSAO: Puno energije ulažete u realizaciju poslovnih planova. Očekujete da budete adekvatno nagrađeni za trud. Očekuje vas finansijski dobitak kojim nećete biti zadovoljni.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Imate utisak da na vaše emocije druga strana ne odgovara adekvatno. Nedostaje vam osećaj da ste voljeni. Ulazite u sukob sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Glava je jako osetljiva. Mogući su problemi kojima ste inače skloni. To su problemi tipa glavobolja, migrena, problemi sa sinusima, povišena temperatura i slično.

BIK

POSAO: Prilično ste fokusirani na obaveze i imate određena očekivanja. Očekujete poslovni sastanak, ali ga druga strana otkazuje. Zabrinuti ste, jer niste očekivali takav razvoj.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom, ali nemate snage da razgovarate sa drugom stranom o emocijama. Nadate se da će problemi sami od sebe da se reše, bez intervencije.

ZDRAVLJE: Na polju zdravlja očekuje vas hormonski disbalans. Kod žena je moguće kašnjenje menstruacije, toplotni udari, promene raspoloženja, preznojavanje...

BLIZANCI

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Posao nikako da se pokrene što se automatski odražava na finasnije. Želite da pokrenete posao sa kolegama, ali su oni prilično malodušni.

LJUBAV: Imate potrebu za harmoničnom komunikacijom sa partnerom. Druga strana je prilično negativna, pa nemate snage za njegove priče. Nalazite izgovor da se ne bi videli.

ZDRAVLJE: Poslednjih par meseci ste sami sebe doveli u lošu formu. Nepraktikujete nikakvu fizičku aktivnost i sada se osećate tromo, bezvoljno, bez snage.

RAK

POSAO: Pravite planove kako da unapredite posao i obezbedite saradnju sa spoljnjim saradnicima. Imate veća očekivanja pa vas neplanirano odlaganje sastanka pogađa.

LJUBAV: U emotivnom ste padu. Imate želju da budete sami, ušuškani dok vas neraspoloženje prođe. Partner želi da vas vidi, ali niste raspoloženi za sastanak.

ZDRAVLJE: Osećate se solidno. Jedino što vam preti je mogućnost da se saplete, padnete, povredite, nešto isčašite, prelomite... Najbolje da nigde ne žurite i gledate gde idete.

LAV

POSAO: Teškoće na poslu vas ne destimulišu. Imate jasno zacrtane ciljeve i verujete da ćete uspeti da prevaziđete prepreke i da ih ostvarite. Uporni ste, ambiciozni i vredni.

LJUBAV: Emotivno ste neispunjeni. Smeta vam samoća. Imate želju da volite, ali i da budete voljeni. Danas je odličan dan za novo poznanstvo. Nadate se da će doći do razvoja odnosa.

ZDRAVLJE: Oči su osetljive. Deluje da previše vremena provodite pred ekranom kompjutera i da to očima smeta. Bilo bi dobro kada bi smanjili broj sati provedenih ispred ekrana.

DEVICA

POSAO: Sa puno elana odrađujete poslovne obaveze. Očekuje vas finansijski dobitak. On vas dodatno stimuliše da realizuje poslovne planove. U suštini ste zadovoljni situacijom na poslu.

LJUBAV: Emotivno ste neispunjeni. Generalno vam nije problem što ste sami, ali danas osećate potrebu za emotivnom i intelektualnom bliskošću. Pitate se gde da nađete partnera.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa pritiskom. Oni spadaju u klasične probleme, problemi koji se ponavljaju, iznenada nestaju, ali srećom ne traju dugo. Već znate šta treba da uradite.

VAGA

POSAO: Dobijate novu poslovnu ponudu. Ona zvuči sjajno. Ne znate da li više da se radujete novim poslovnim obavezama koje doživljavate kao intelektualni izazov ili ponuđenoj plati. Nema razloga za odbijanje ponude.

LJUBAV: Očekuju vas problemi sa partnerom. Prilično ste nervozni i ne umete da se iskontrolišete. U žaru svađe izgovarate reči koje ne mislite. Zbog toga vam predstoji kajanje.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa alergijama. Možete biti alergični na neku hranu, miris ili čak lek. U pitanju je problem koji se redovno ponavlja pa već znate kako da ga sanirate.

ŠKORPIJA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. To rezultira lošom komunikacijom na relaciji radnik-nadređeni. Obe strane od one drugu strane očekuju da reše nagomilane probleme.

LJUBAV: Pružate podršku emotivnom partneru. On je zabrinut zbog stanja na poslu i plaši se da ne dobije otkaz. Pokušavate da mu obnovite samopouzdanje i da ga opustite.

ZDRAVLJE: Glava je prikazana kao osetljiv deo tela. Očekuju vas isti ili slični problemi koje ste imali u prethodnom periodu. Moguć je bol u glavi, zujanje u ušima, curenje sekreta...

STRELAC

POSAO: Nadređena osoba vas poziva na sastanak. Predlaže da detaljno pređete sve tačke novog projekta da bi bila sigurna da shvatate šta su ciljevi i na koji način želi da ih postignete.

LJUBAV: Totalno ste nezainteresovani za emotivnu sferu. Niti imate kontakt sa suprotnim polom niti vas zanima mogućnost novog poznanstva. Normalno prihvatate samoću.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate. Vodite računa o zdravoj ishrani, redovno se bavite rekreacijom, trudite se da dovoljno odmarate i spavate. Sve to daje odlične rezultate.

JARAC

POSAO: Komunikacija vam nije jača strana. Prilično ste tvrdoglavi i uporno forsirate svoje ideje. Ukoliko ne pristanete na kompromis jako su slabe šanse da ostvarite poslovni dogovor.

LJUBAV: Nepovoljan je dan za novo poznanstvo. Povoljan je dan za kontakt sa osobom iz prošlosti. Smatrate da je ta priča odavno završena i da nema razloga da je nastavljate.

ZDRAVLJE: Nervi su prilično osetljivi. Prilično vam smeta što najbliži ljudio oko vas ne razumevaju vašu potrebu za samoćom i odmorom. Neophodno je da se odmorite i opustite.

VODOLIJA

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Pregovarate na temu novih poslovnih projekata sa spoljašnjim saradnicima i za kredit. Sigurni ste da ćete dobiti zeleno svetlo za obe stvari.

LJUBAV: Nezadovoljni ste situacijom u braku. Jako vam je bitna dobra komunikacija sa partnerom, a danas imate utisak da partner gleda samo sopstvne ciljeve, da mu niste bitni.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa snom. Mogu da se manifestuju na dva načina: prvi je da previše spavate, a drugi da ne možete uopšte da zaspete tako da vilenite dobar deo noći.

RIBE

POSAO: Posao se normalno odvija, ali ste nezadovoljni finansijama. Novca ili nema ili kasni. To prilično loše utiče na vaše raspoloženje. Osećate se nesigurno, pa čak i nervozno.

LJUBAV: Imate punu podršku bračnog partnera. Suprugu je jasno da prolazite kroz nestabilan poslovno-finansijski period. Daje vam do znanja da možete da se oslonite na njega.

ZDRAVLJE: Previše razmišljate o finansijskim problema. To utiče na zdravlje i izaziva glavobolju. Bilo bi dobro da provedete neko vreme u prirodim prijaće vam!