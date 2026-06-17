Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković na nedavno završenom samitu „EU - Zapadni Balkan“ naveo osam zahteva koje Crna Gora mora da ispuni da bi dobila podršku Hrvatske za ulazak u EU, oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore koje je objavilo skandalozno saopštenje u kojem navodi da „neće komentarisati izjave koje se pojavljuju u medijima“.

Da podsetimo, Plenković je na konferenciji za medije u Tivtu izdvojio najvažnije stavke ili, preciznije rečeno, ultimatume koje Crnogorci moraju da ispune.

- Obeštećenje logoraša. Dakle, to je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestoro nestalih koji se još uvek tako vode iz domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi s procesuiranjem ratnih zločina, što je posebno važno. Četvrto je da se reše imovinsko-pravna pitanja hrvatskih porodica ovde u Crnoj Gori, i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granica, koja je posebno važna - rekao je Plenković.

Posle ove izjave usledio je žestoki odgovor Milana Kneževića, lidera Demokratske narodne partije, koji je zaključio da je „javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo sve granice“.

- Ostalo je još samo da nam ispostavi uslov da Tompson peva 13. jula na Cetinju (što nekima ne bi smetalo) i da naša kapitulacija bude potpuna. A na ulazu u grad bi pisalo: „Plenkoviću, brate, upiši nas u Hrvate!“ Ukoliko prihvatimo ovih osam hrvatskih uslova, onda nema sumnje da smo veći Hrvati od Hrvata i da je Sekula Drljević bio u pravu - poručio je Knežević.

Na kraju se oglasilo i crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova, a mnogi kažu da je bolje da nije, jer u saopštenju ne postoji nijedna reč kritike na račun Hrvatske.

- Crna Gora i Republika Hrvatska su identifikovale otvorena pitanja od zajedničkog interesa koja se kontinuirano razmatraju, na različitim nivoima i u različitim formatima. Naša strana dosledno poštuje postignuti dogovor da se pojedinačna pitanja i tok pregovora neće javno komentarisati dok se ne postignu obostrano prihvatljiva rešenja. To su složena pitanja koja imaju svoj istorijski kontekst i često nose dodatnu društvenu i emocionalnu dimenziju. Upravo zato smatramo da se ona ne mogu i ne smeju rešavati putem medijskih nastupa, posebno kada se daju paušalne procene bez dovoljnog poznavanja činjenica i ukupnog konteksta. Ministarstvo se neće baviti niti komentarisati takve izjave. Ozbiljni pregovarački procesi se ne vode pred kamerama ili kroz svakodnevne medijske reakcije - zaključuje se u saopštenju.