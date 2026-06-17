Autonomaš i antisrpski orijentisan profesor Dinko Gruhonjić i albanska novinarka Geta Mulići objavili su skandaloznu analizu u kojoj su napali vlasti u Srbiji zbog „gušenja slobode medija i glorifikovanja ratnih zločinaca, ali i produbljivanja podela na Kosovu i Metohiji“.

Dokument pod nazivom „Medijsko izveštavanje o suočavanju s prošlošću“, koji potpisuju predsednica Udruženja novinara Kosova Geta Mulići i programski direktor NDNV-a i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Dinko Gruhonjić, izazvao je oštre reakcije javnosti.

Ovaj dokument, koji se u krugovima bliskim medijskoj sceni ocenjuje kao izuzetno podmukla i namenski napravljena analiza, donosi niz tendencioznih zaključaka o stanju u Srbiji.

U „analizi” se, između ostalog, navodi i sledeće:

„U Srbiji su dominantni medijski narativi, posebno u provladinim i državnim medijima, glorifikuju osuđene ratne zločince, relativizuju presude međunarodnih sudova i promovišu revizionistička tumačenja ratova devedesetih.“

U dokumentu se ocenjuje da novinari koji se bave ratnim zločinima, nestalim osobama i regionalnim pomirenjem u Srbiji često postaju mete kampanja blaćenja, pravosudnih pritisaka i javnih napada, dok nezavisni mediji imaju ograničen pristup široj publici i institucionalnoj podršci.

Gruhonjić dalje optužuje Beograd za „sprovođenje kampanje dezinformacija koje dodatno produbljuju podele na Kosmetu“, uprkos činjenicama koje jasno dokazuju da albanske vlasti u Prištini konstantno vrše represiju nad srpskim narodom s ciljem da ga proteraju odatle.

Logično, na kraju su usledile pohvale blokaderima.

Naime, autori navode da su studentski i građanski protesti u Srbiji, koji traju od novembra 2024. godine, ipak doveli do „skromnih znakova društvenog napretka” u suočavanju s prošlošću i u javnoj debati o odgovornosti za ratove devedesetih.